اقتصاد

«إنفرا إكس» و«هيكفيجن» تتعاونان لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي

«إنفرا إكس» و«هيكفيجن» تتعاونان لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي
24 أكتوبر 2025 20:06


دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة إنفرا إكس، التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة هيكفيجن، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتطوير حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، واستكشاف أسواق جديدة، وابتكار فرص أعمال واعدة في قطاعات متعددة.
وقع المذكرة راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»، وفرانك سونغ، رئيس شركة «هيكفيجن» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال راشد الأحمدي، إن مذكرة التفاهم مع «هيكفيجن» تعكس التزام «إنفرا إكس» الإستراتيجي بتسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المرئي الذكي.
وأضاف أنه من خلال هذا التعاون، يتم العمل على تطوير حلول من الجيل الجديد تعزز الوعي اللحظي بالعمليات التشغيلية، وترتقي بكفاءة الأداء، وتدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي ذكي ومستدام قائم على المعرفة والتقنيات المستقبلية.
وسيركّز التعاون على تنفيذ استراتيجية دخول للأسواق ترتكز على تقديم أنظمة إدارة فيديو ذكية قادرة على تحليل البيانات في الوقت الفعلي لخدمة البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الكبرى، بما يعزز الأمن والكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تماشياً مع أهداف دولة الإمارات في بناء منظومة رقمية آمنة ومتكاملة.
من جانبه، قال فرانك سونغ، إن التعاون مع «إنفرا إكس» يشكّل خطوة مهمة نحو توسيع تطبيقات التحليل المرئي المعزز بالذكاء الاصطناعي في قطاعات البنية التحتية والمؤسسات الكبرى، من خلال الاستفادة من تقنيات النماذج اللغوية الضخمة (LLM) المعروفة باسم «غوانلان».

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» و«شنغهاي إلكتريك» تعززان شراكتهما الاستراتيجية
«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «آي بي إم»
كهرباء دبي
