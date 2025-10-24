السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تفتتح مختبراً جديداً لفحص المعادن في أميركا

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تفتتح مختبراً جديداً لفحص المعادن في أميركا
24 أكتوبر 2025 20:07

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إطلاق مختبر لفحص المعادن ضمن مشروع توسعة مصنع إعادة تدوير الألمنيوم لشركة سبيكترو ألويز في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة التابع لها.
ويُجري المختبر فحوصات واختبارات ميكانيكية للمنتجات النهائية المصنوعة من معدن الشركة، للتأكد من حصول العملاء على أجود أنواع الألمنيوم المُعاد تدويره بالمواصفات الدقيقة المطلوبة. 
ويسهم مشروع توسعة مصنع إعادة التدوير في زيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلته الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول من العام 2026، كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع سبيكترو ألويز التابع لشركة الإمارات للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من سبائك وأسطوانات الألمنيوم المعاد تدويرها.
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المختبر الجديد يسهم في تعزيز قدرات شركة سبيكترو ألويز على تلبية أعلى معايير الجودة ودعم العملاء في تطوير منتجاتهم، ومع تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم منخفض الكربون، تحرص الشركة على توفير المعدن بالجودة والموثوقية التي يتوقعها العملاء.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات، وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم.

 

