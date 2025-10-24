«غرفة دبي» تنظيم 301 اجتماع عمل ثنائي في أرمينيا



يريفان (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى جورجيا وأرمينيا بتنظيم 301 اجتماع عمل ثنائي في العاصمة الأرمينية يريفان بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الأرمينية، بهدف بحث إبرام شراكات واعدة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وعقدت الغرفة ضمن برنامج البعثة منتدى «مزاولة الأعمال مع أرمينيا» بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في يريفان، وغرفة تجارة وصناعة جمهورية أرمينيا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وهيئة ترويج الاستثمار في أرمينيا «إنتربرايز أرمينيا»، واتحاد المصنعين ورجال الأعمال في أرمينيا.

وشارك في المنتدى 237 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في أرمينيا.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن البعثة التجارية إلى أرمينيا تأتي في إطار إستراتيجية غرف دبي لدعم توسّع الشركات المحلية على الصعيد العالمي، وتوطيد العلاقات الاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه حول العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة محورا رئيسيا للتجارة العالمية.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأرمينيا قد ارتفعت من 14.6 مليار درهم في عام 2023 إلى 25.7 مليار درهم في عام 2024، بنسبة نمو قدرها 76%، فيما تجاوز عدد الشركات الأرمينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 500 شركة بنهاية شهر يونيو الماضي.

وسلطت غرفة تجارة دبي الضوء خلال المنتدى على مقومات بيئة الأعمال العصرية في دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأرمينية، كما تم بحث الفرص الواعدة التي توفرها كل من غرف دبي و«إنتربرايز أرمينيا» في كلا السوقين للشركات الراغبة بتعزيز حضورها العالمي.

وحددت غرفة تجارة دبي القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أرمينيا، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية، والسيارات، وقطع الغيار، ومنتجات التجميل، والأقمشة المنسوجة، في حين تضم قطاعات التجارة والاستثمار المتاحة لشركات دبي في أرمينيا كلا من تجارة السلع الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة، والسياحة والسفر، والأغذية والمشروبات والسيراميك، والزجاج، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الاستشارية ذات الصلة.

شارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا ممثلون عن 16 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.