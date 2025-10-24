إطلاق «مالاغا» ضمن «بلووم ليفينج»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «مالاغا»، المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي.

ومن المقرر إنجاز المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من عام 2028، بأسعار تبدأ من 4.1 مليون درهم.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: تؤكد بلووم القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة تتمحور حول السكان وتلبي تطلعاتهم، مع الحرص على تعزيز الترابط وتوفير أسلوب حياة متوازن، ويأتي إطلاق «مالاغا» ليشكّل محطة جديدة ضمن مسيرة بلووم ليفينج، تجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات سكنية فريدة ترتقي بمعايير الحياة العصرية».

وأضاف: حظيت «ماربيلا»، المرحلة السابقة من المشروع، بإقبال استثنائي حيث تم بيع جميع وحداتها في وقت قياسي، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة برؤية بلووم القابضة والطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المميزة في أبوظبي. ونحن على ثقة بأن «مالاغا» ستلقى نفس الاهتمام وتحقق نجاحاً مماثلاً.

وتابع: تمثل «مالاغا» استمراراً لالتزام بلووم القابضة برفع معايير التطوير العقاري وترسيخ مكانة بلووم ليفينج كأحد أبرز الوجهات السكنية في العاصمة، فهو مجتمع يجمع بين الجودة وأسلوب الحياة، ليضع معياراً جديداً في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة.

وبدأت بلووم القابضة عملية التسليم المبكر لـ«قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج. وتسير أعمال البناء في جميع الوحدات التي تم إطلاقها في المشروع وفقاً للجدول الزمني. وتم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.

