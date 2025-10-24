تعاون بين «نواتوم اللوجستية» و«حفيت للقطارات» لإطلاق أول ممر شحن بالسكك الحديدية بين أبوظبي وصُحار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نواتوم اللوجستية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة «حفيت للقطارات»، يتم بموجبها إطلاق خدمات الشحن بالسكك الحديدية بين صُحار في سلطنة عُمان، وأبوظبي في دولة الإمارات.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة بارزة نحو إطلاق ممر مخصص لنقل البضائع بالسكك الحديدية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

ووفقاً للخطة المزمع تنفيذها، ستقوم «نواتوم اللوجستية» بإطلاق خدمة شحن يومية عبر خط السكك الحديدية الجديد التابع لشركة «حفيت للقطارات» بعد اكتمال تنفيذه، عبر تشغيل سبعة قطارات مخصصة للحاويات على مدار الأسبوع، بطاقة استيعابية تصل إلى 276 حاوية نمطية لكل قطار، بما يعادل مناولة 193,200 حاوية نمطية سنوياً.

وتتضمن الاتفاقية توفير قطارات مخصصة لمناولة الحاويات النمطية قياس (20، و40، و45 قدماً)، مما يضمن قدرة تشغيلية عالية ومتنوعة منذ اليوم الأول للتشغيل.

وستغطي هذه الخدمة مجموعة واسعة من البضائع المتداولة حالياً بين البلدين، بما في ذلك البضائع العامة، والمنتجات المصنعة، والسلع الغذائية، والأدوية، ومنتجات الزراعة الغذائية، وغيرها من المواد الأساسية.

وقال سمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لنواتوم اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي: تمثل شراكتنا مع «حفيت للقطارات» خطوة بارزة ضمن استراتيجيتنا لتقديم حلول لوجستية متكاملة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، فمن خلال ربط اثنين من أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة عبر السكك الحديدية لأول مرة، فإننا نعمل على توسيع نطاق خدماتنا وتمكين متعاملينا من الاستفادة من وسيلة نقل فعّالة ومنخفضة التكلفة، قابلة للتوسع، ومستدامة.

وأضاف: إلى جانب أثرها الإيجابي على الصعيد التشغيلي، فإن اتفاقيتنا ستسهم في تعزيز البنى التحتية لسلاسل الإمداد في المنطقة، وستفتح فرصاً واعدة للنمو، ودعم التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

من جانبه، قال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات: في إطار التزامنا المستمر بالتعاون مع أبرز مقدمي الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، تمثل اتفاقيتنا اليوم مع «نواتوم اللوجستية» فصلاً جديداً في مسيرتنا نحو تطوير شبكة خطوك سكك حديدية عابرة للحدود بين البلدين الشقيقين، فمن خلال تقديم خدمة سكك حديدية مخصصة، فإننا نضمن أن تكون عمليات شحن الحاويات عبر الحدود بين عُمان والإمارات أكثر موثوقية وسلاسة، ما يسهم في تعزيز التجارة البينية ودعم النمو المستدام.

ومع تنامي أهمية الاستدامة لسلاسل الإمداد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فإن خدمات النقل عبر السكك الحديدية تعد وسيلة أكثر كفاءة ومراعاة للبيئة، مقارنة بخدمات النقل البري التقليدية، حيث توفر خدمات الشحن عبر القطارات حلولاً أكثر ملاءمة من حيث التكلفة لاسيما عند نقل كميات كبيرة من البضائع المنقولة بالحاويات، وكذلك البضائع العامة المنقولة لمسافات متوسطة إلى طويلة، كما أن قدرة القطارات على نقل حمولات ضخمة بكميات وقود أقل تسهم في تحقيق انخفاض كبير في نسبة الانبعاثات الكربونية لكل طن، مما يدعم المتعاملين على تحقيق أهداف الاستدامة، دون التأثير على الأداء التشغيلي لأعمالهم.

ومع توقيع هذه الاتفاقية، تتبوأ شركة «حفيت للقطارات» مكانة محورية ضمن منظومة لوجستية جديدة، من شأنها إحداث نقلة نوعية في خدمات نقل البضائع بين الإمارات وعُمان، مما يعزز دور السكك الحديدية كمحفز رائد للتكامل الإقليمي، والتنمية المستدامة، وتوفر مزايا تنافسية لا تضاهى لازدهار الأعمال.

جدير بالذكر أن خدمة النقل التي ستقدمها نواتوم اللوجستية عبر شبكة حفيت للقطارات تتكامل مع خدمات الشحن عبر السكك الحديدية التي تقدمها حالياً للربط بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة، والتي تم إطلاقها لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.