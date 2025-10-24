31 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية بشكل إيجابي مع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي، والتي تم الإعلان عنها لترفع تلك النتائج المعلنة سقف التوقعات بشأن نمو أرباح الشركات القيادية، التي ستفصح عن نتائج أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 31 مليار درهم، موزعة بواقع 14.28 مليار درهم مكاسب سوق العاصمة 16.74 مليار درهم في سوق دبي المالي. كما عزّزت مؤشرات أبوظبي ودبي تواجدها في المنطقة الخضراء بدعم من شراء الأجانب والمؤسسات المالية، حيث جاءت محصلة تعاملاتهم شراءً في كلا السوقين. وإلى ذلك تمكّنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 8.28 مليار درهم بعد تداول نحو ملياري سهم خلال 154 ألفاً و807 صفقات.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 322.92 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8 % من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.1% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.045 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.722 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 6.51 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 250.4 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 79 مليون درهم صافي (شراء)، بعد استحواذهم على 42.4% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 39.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 57.6% من قيمة التداولات و60.5 % من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.167 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.246 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 79 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 94.58 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.137 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.042 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 94.58 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.427 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.522 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 77.15 نقطة وبنسبة 0.8% عند مستوى 10201.57 نقطة مقارنة مع 10124.42 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10242.52 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10097.93 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار 43 شركة، فيما أغلقت 30 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 96 ألفاً و887 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.309 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.565 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 14.286 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.147 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.133 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.564 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 57.58% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 1.214 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 44.7% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 349.93 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام الإماراتيون بشراء أسهماً في سوق دبي المالي بقيمة 1.152 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.502 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعا) بقيمة 349.93 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 74 نقطة بنسبة 1.24% عند مستوى 6066.23 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5992.18 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6069.58 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5953.53 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 2.7 مليار درهم بعد تداول 686.87 مليون سهم خلال 57 ألفاً و920 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 16.74 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.047 تريليون درهم مقابل 1.030 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.