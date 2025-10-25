انتعاش مبيعات السيارات الجديدة في أميركا

حسونة الطيب (أبوظبي)



أسهم انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية في تحقيق نتائج قوية للشركات الأميركية الكبيرة خلال الربع الثالث، في ظل تدافع المشترين نحو صالات العرض للاستفادة من الحافز الذي تقدمه الحكومة بنحو 7.5 ألف دولار قبيل انتهائه، مقابل شراء هذا النوع من السيارات.

ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركتي «جنرال موتورز» و«فورد» في الولايات المتحدة في الربع الثالث بنسبة قدرها 8%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2024، وبينما زادت مبيعات «جنرال موتورز» من السيارات الكهربائية على الضعف، ارتفعت بنحو 30% لنظيرتها «فورد»، بحسب موقع «سي أن بي سي». كما ارتفعت أيضاً مبيعات شركة هيونداي بنسبة سنوية قدرها 13% خلال الربع الثالث في أميركا، مدفوعة بمضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، في حين تباينت النسبة لشركة «تويوتا» التي لا تعتمد كثيراً على هذه الفئة من السيارات.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات «تويوتا» الفصلية 16%، تراجعت مبيعات «هوندا» 2%، بالمقارنة مع السنة الماضية، وحققت «نيسان» زيادة في مبيعاتها بلغت 5.3%، وكذلك «ستيلانتز» الشركة الأم لكل من «جيب» و«كرايسلر» 6%، خلال الربع الثالث، لتغادر بذلك دائرة تراجع مبيعاتها الأميركية التي قبعت فيها سنوات عدة.

وأكدت «جنرال موتورز»، أنها لا تزال تحافظ على الصدارة في مبيعات السيارات داخل السوق الأميركية خلال الربع الثالث، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 17.2%، الأعلى منذ العام 2015.

وتراوحت مبيعات الشركة في ذلك الفصل، بين 16.7 و16.9 مليون سيارة تتضمن الكهربائية وأخرى بمحركات تعمل بالوقود الأحفوري. وربما لا يستغرب بعض خبراء القطاع في حال تراجع مبيعات السيارات الكهربائية من الحصة السوقية التي عليها حالياً عند ما بين 10 إلى 12%، لنحو 5% فقط، بسبب نهاية برنامج التحفيز الحكومي.

وتتوقّع شركة «كوكس أوتوميتف»، مناهزة مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 410 آلاف سيارة، بزيادة قدرها 21% عن الفترة نفسها من العام 2024، لتحقق بذلك أعلى نسبة مبيعات خلال فصل واحد في أميركا، بجانب حصة سوقية قياسية بلغت 10%.

ويتوقع بعض المراقبين في القطاع، أن تدعم مبيعات السيارات الكهربائية والهجين، التي لها الحق في الحصول على أموال التحفيز التي تقدمها الحكومة، إنعاش مبيعات الربع الثالث بنسبة تتراوح بين 4 و7%.