%40 حصة الإمارات من إنفاق السياح الدوليين بدول الخليج

رشا طبيلة (أبوظبي)



تستحوذ الإمارات على %40 من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الحالي، بحسب تحليل للتقارير الاقتصادية الخاصة لمجلس السفر والسياحة العالمي.

ووفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، فإن إنفاق السياح الدوليين في «دول التعاون» من المتوقع أن يسجل العام الحالي 157.2 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يصل إلى 62.2 مليار دولار في الإمارات العام الحالي، لتسجل حصة الإمارات نحو %40 من إجمالي الإنفاق في «دول التعاون».

وسجّل إنفاق السياح الدوليين في «دول التعاون» العام الماضي، 140.8 مليار دولار، فيما سجّل في الإمارات لوحدها 59.2 مليار دولار، لتبلغ حصة الإمارات 42%.

وحول عدد المسافرين، من المتوقّع أن تستقبل «دول التعاون» إجمالي نحو 90 مليون سائح دولي العام 2025، منهم 29 مليون سائح دولي إلى الإمارات، لتُسجل حصة الإمارات قرابة 32.2%.

وفيما يتعلق بالتوظيف، بلغت حصة الإمارات من إجمالي الوظائف السياحية المباشرة بـ «دول التعاون» العام الماضي 23.2%، بواقع 464 ألف وظيفة مباشرة في الإمارات من إجمالي مليوني وظيفة مباشرة في «دول التعاون»، في وقت تبلغ حصة الإمارات من إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة 21.4% العام الماضي، أما العام الحالي فمن المتوقّع أن تصل حصة الإمارات من الوظائف السياحية المباشرة 22%، بواقع 479.2 ألف وظيفة، مقابل 2.1 مليون وظيفة بـ «دول التعاون»، بينما تبلغ حصة الإمارات من إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة العام الجاري 21%، بواقع 925 ألف وظيفة بالإمارات، مقابل 4.4 مليون وظيفة في «دول التعاون».

وسجّل قطاع السياحة والسفر في الإمارات أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثّل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، وبلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال 2024، لتكون الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% على ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.

وشهد إجمالي إنفاق السياح الدوليين داخل الإمارات نمواً مستمراً منذ سنوات، فهو سجل العام 2021 نحو 107 مليارات درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 165.8 مليار درهم، ويحقق نمواً كبيراً ليصل إلى 205.4 مليار درهم في العام 2023، ويقفز إلى 217.3 مليار درهم في العام 2024.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.