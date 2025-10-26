الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"مصرف الشارقة الإسلامي" ينجح في بيع كامل أسهم الخزينة

"مصرف الشارقة الإسلامي" ينجح في بيع كامل أسهم الخزينة
26 أكتوبر 2025 15:37

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في بيع كامل أسهم الخزينة البالغة 167.67 مليون سهم والتي تمثل 5.18% من إجمالي رأس ماله وذلك خلال فترة وجيزة بعد إعلانه عن نتائجه المالية للربع الثالث والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ما يعكس الثقة المتزايدة في أداء المصرف ومتانة مركزه المالي.

وأكد محمد عبدالله  الرئيس التنفيذي لـ "مصرف الشارقة الإسلامي" أن الإقبال الكبير على أسهم المصرف يعكس ثقة المستثمرين في قوة مركزه المالي واستراتيجيته القائمة على النمو المستدام مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للربع الثالث تجسد كفاءة الأداء ونجاح المصرف في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المصرف الرامية إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المساهمين بما يسهم في رفع مستويات التداول والسيولة في أسهم المصرف ودعم مكانته الريادية في القطاع المصرفي الإسلامي داخل الدولة وخارجها.

المصدر: وام
مصرف الشارقة الإسلامي
