«جارتنر»: 10 توجّهات استراتيجية للتكنولوجيا خلال 2026

دبي (الاتحاد)



أعلنت «جارتنر»، شركة الأبحاث التجارية والتقنية عن قائمة أبرز الوجهات الاستراتيجية للتكنولوجيا التي يجب على المؤسسات استطلاعها خلال عام 2026.

وقال جين ألفاريز، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى «جارتنر»: «يواجه قادة التكنولوجيا عاماً حاسماً في 2026 يشهد توسعاً في نطاق التغيرات الجذرية والابتكار والمخاطر بسرعة غير مسبوقة، وتعكس أبرز التوجّهات الاستراتيجية للتكنولوجيا في عام 2026 وبشكل عميق الحقائق السائدة في عالم اليوم المعزَّز بالذكاء الاصطناعي وكثيف الترابط، حيث يتوجّب على المؤسسات قيادة الابتكار المسؤول والتميز التشغيلي والثقة الرقمية».

من جهته قال توري بولمان، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «تمثل هذه التوجّهات أكثر من مجرد تحولات في التكنولوجيا، إذ تعتبر محفِّزاً لإحداث تغييرات ملموسة في الأعمال، ويتميز هذا العام عن غيره بسرعة التحولات، حيث شهدنا عدداً كبيراً من الابتكارات في عام واحد أكثر من أي عام آخر مضى، ونظراً لأن الموجة المقبلة من الابتكار ليست على بعد أعوام منا، فإن المؤسسات التي ستتخذ خطوات ملموسة من الآن لن تتمكّن من تجاوز التقلبات فحسب، ولكنها ستستطيع رسم ملامح قطاعاتها لعقود مقبلة».



وتشمل قائمة أبرز التوجّهات الاستراتيجية للتكنولوجيا في عام 2026:



منصّة الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي



وتقوم منصّات الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي بدمج وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات والإدارات المتكاملة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة العصبية ونماذج الحوسبة البديلة، الأمر الذي يتيح للمؤسسات تنظيم أعباء العمل المعقدة، وتقديم مستويات أفضل للأداء والكفاءة والابتكار. وتجمع هذه الأنظمة المعالجات عالية القدرات والذواكر الضخمة والأجهزة المتخصصة وبرامج التنسيق، بهدف إدارة أعباء العمل كثيفة البيانات في مجالات متنوعة مثل تعلم الآلة والمحاكاة والتحليلات.

وتتوقع شركة جارتنر بحلول عام 2028 أن يعتمد أكثر من 40% من المؤسسات الرائدة نماذج الحوسبة الهجينة في عملياتها التجارية الحيوية، في ارتفاع عن النسبة الحالية التي تبلغ 8% فقط.

وأضاف بولمان: «تسهم هذه القدرات بتحفيز الابتكار بشكل فعلي على امتداد مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات.



الأنظمة متعددة الوكلاء



وتعتبر الأنظمة متعددة الوكلاء مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، التي تتواصل بينيّاً من أجل تحقيق أهداف معقدة على الصعيد الفردي أو المشترك، ويمكن نشر الوكلاء في بيئات منفردة، أو تطويرها ونشرها بصورة مستقلة في عدد من البيئات الموزعة.

وتابع ألفاريز: «يوفر اعتماد الأنظمة متعددة الوكلاء للمؤسسات أداة عملية تساعد في أتمتة العمليات التجارية المعقدة، وتطوير مهارات الفرق، وابتكار طرق جديدة للعمل المشترك بين العنصر البشري ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ويمكن للوكلاء المتخصصين والمنفردين تحسين الكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام وخفض مستوى المخاطر عبر إعادة استخدام الحلول التي أثبتت جدواها عبر مسارات العمل، كما يسهّل هذا التوجه توسيع نطاق العمليات وتحسين سرعة التكيف مع الاحتياجات المتغيرة».



النماذج اللغوية المتخصصة



ويسعى الرؤساء التنفيذيون لشؤون التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيون إلى تحقيق قيمة تجارية أكبر من الذكاء الاصطناعي، لكن النماذج اللغوية الكبيرة تفتقر في أغلب الأحيان إلى القدرة على أداء المهام المتخصصة، ولذلك، فإن النماذج اللغوية المتخصصة في مجالات محددة تتمتع بالقدرة على سد هذه الفجوة عبر تقديمها لدقة أكبر وتكاليف أقل ومستويات امتثال أفضل، وتُعد النماذج اللغوية المتخصصة في مجالات محددة عبارة عن نماذج لغوية يجري تدريبها أو تحسينها باستخدام بيانات متخصصة ضمن قطاع أو مهمة أو عملية معينة، وبخلاف النماذج العامة، فإنها تضمن مستويات أعلى من الدقة والمصداقية والامتثال، بما يلبي الاحتياجات التجارية المستهدفة.

وتتوقع «جارتنر» أن يكون أكثر من نصف نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة من قبل المؤسسات من النماذج المتخصصة في مجالات محددة بحلول عام 2028.



منصات أمن الذكاء الاصطناعي



وتوفر منصات أمن الذكاء الاصطناعي وسيلة موحدة لضمان أمن الأطراف الخارجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة وفقاً لمواصفات مخصصة، وتعزّز هذه المنصات مركزية الاطلاع على الجوانب المختلفة للعمل، وفرض تطبيق سياسات الاستخدام، والحماية من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل حقن الأوامر الخبيثة، وتسريب البيانات، والإجراءات غير الموافق عليها التي قد يتخذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، كما تساعد هذه المنصات الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا على استخدام السياسات ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي وتطبيق خطوات حماية مستمرة في جميع المواقع المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتتوقع «جارتنر» أن يستخدم أكثر من 50% من المؤسسات منصات أمن الذكاء الاصطناعي من أجل حماية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.



المنصات المطورة أساساً لتلائم الذكاء الاصطناعي



وتُستخدم المنصات المطورة أساساً لتلائم الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل إنشاء البرمجيات بسرعة وسهولة أكبر من السابق، ويمكن لمهندسي البرمجيات الداخليين في المؤسسات والذين يعملون كمهندسين ميدانيين في هذه المؤسسات، توظيف هذه المنصات بهدف التعاون مع الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة من أجل تطوير التطبيقات، وتتيح هذه المنصات للمؤسسات تشكيل فرق صغيرة من الأشخاص يعملون إلى جانب الذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء أكبر عدد ممكن من التطبيقات باستخدام نفس عدد المطورين الحاليين، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسات الرائدة بتشكيل فرق مصغرة للمنصات تمكّن الخبراء غير التقنيين والمتخصصين في المجالات المختلفة من تصميم البرمجيات بأنفسهم، مع الالتزام بذات الوقت بضوابط الأمن والحوكمة.

وتتوقع «جارتنر» أن تؤدي المنصات المطورة أساساً لتلائم الذكاء الاصطناعي إلى تحول 80% من المؤسسات من فرق هندسة برمجيات كبيرة إلى فرق أصغر وأكثر مرونة معززة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.



الحوسبة السرية



تؤدي الحوسبة السرية إلى تغيير الكيفية التي تتعامل من خلالها المؤسسات مع البيانات، ومن خلال عزل أحمال العمل داخل بيئات تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة، فإنها تسهم في المحافظة على خصوصية المحتوى وأحمال العمل وحجبها حتى عن مالكي البنى التحتية ومزودي خدمات السحابة وأي شخص يتمتع بإمكانية وصول إلى الأجهزة، ويُعد هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية بصورة خاصة بالنسبة للقطاعات المنظمة والعمليات العالمية التي تواجه مخاطر جيو-سياسية أو متعلقة بالامتثال، وكذلك بالنسبة للتعاون بين المتنافسين.

وتتوقع «جارتنر» أن يتم ضمان أمن أكثر من 75% من العمليات التي تتم في البنى التحتية غير الموثوقة من قبل الحوسبة السرية بحلول عام 2029.



الذكاء الاصطناعي المادي



ويسهم الذكاء الاصطناعي المادي في إدراج عنصر الذكاء إلى عالم الواقع من خلال تشغيل الآلات والأجهزة التي تقوم بالاستشعار واتخاذ القرار والتنفيذ، مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار والمعدات الذكية، وسيقدم هذا الأمر فوائد حقيقية وملموسة إلى القطاعات التي تعتبر فيها الأتمتة والقدرة على التكيّف والسلامة من الأولويات.

ومع تزايد مستويات الاعتماد، فإن المؤسسات ستكون بحاجة إلى مهارات جديدة تربط بين تكنولوجيا المعلومات والعمليات والهندسة، وهو تحوّل يؤدي إلى توفير فرص جديدة لتطوير المهارات والتعاون، لكنه قد يسفر عن بعض المخاوف المتعلقة بالوظائف الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة لعمليات التغيير.



الأمن السيبراني الاستباقي



ويتزايد انتشار الأمن السيبراني الاستباقي بالتزامن مع التنامي المتسارع الذي تشهده المؤسسات في التهديدات التي تستهدف الشبكات والبيانات والأنظمة المتصلة، وتتوقع «جارتنر» أن تشكّل الحلول الاستباقية نصف إجمالي الإنفاق على الأمن، بالتزامن مع تحول الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات من نهج الدفاع التفاعلي إلى الحماية الاستباقية، وذلك بحلول عام 2030.

وبيّن بولمان: «يتمحور الأمن السيبراني الاستباقي حول اتخاذ الإجراءات قبل شنّ الجهات التخريبية لهجماتها باستخدام عمليات أمنية معززة بالذكاء الاصطناعي وأساليب هجمات الحرمان والتمويه الممنهج، وهذا هو العالم الذي ستصبح فيه القدرة على التنبؤ بالمخاطر وسيلة أساسية لضمان الحماية».



الأصالة الرقمية



وأصبح التحقق من الأصالة الرقمية أمراً على قدر كبير من الأهمية بالتزامن مع تنامي اعتماد المؤسسات للبرمجيات الخارجية مفتوحة المصدر والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، وتشير الأصالة الرقمية إلى القدرة على التحقق من مصدر وملكية وسلامة البرمجيات والبيانات والوسائط والعمليات، وتعتبر الأدوات الجديدة مثل فواتير مكونات البرمجيات، وقواعد بيانات التصديق، وعلامات الترميز المائية الرقمية للمؤسسات، من أهم الوسائل اللازمة للتحقق من الأصول الرقمية وتتبعها عبر سلسلة التوريد.



إعادة التوطين الجغرافي



يشير مبدأ إعادة التوطين الجغرافي إلى نقل بيانات الشركات وتطبيقاتها من السحب العامة العالمية إلى خيارات محلية مثل السحب السيادية أو مزودي الخدمات السحابية الإقليميين أو مراكز بيانات المؤسسة نفسها، وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية المحتملة، ولا بد من الإشارة إلى أن مفهوم سيادة السحابة الذي كان يقتصر سابقاً على المصارف والحكومات، أصبح يؤثر الآن في مجموعة واسعة من المؤسسات بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده حالة عدم الاستقرار العالمي.

واختتم ألفاريز: «يمكن لتحويل أعباء العمل إلى مزودي خدمات يتمتعون بمستوى أعلى من السيادة مساعدة الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات على تعزيز التحكم بأماكن تواجد البيانات والامتثال والحوكمة، ومن المرجح أن يسهم هذا القدر الأكبر من التحكم في تحسين الامتثال للقوانين المحلية وبناء الثقة مع العملاء ممن لديهم مخاوف مرتبطة بخصوصية البيانات أو المصالح الوطنية».

وتتوقع «جارتنر» أن يقوم أكثر من 75% من المؤسسات الأوروبية ومؤسسات الشرق الأوسط بحلول عام 2030 بإعادة توطين أعباء أعمالها الافتراضية ضمن حلول مصممة لتقليل المخاطر الجيوسياسية، في ارتفاع عن النسبة المسجلة في عام 2025 والبالغة أقل من 5%.





