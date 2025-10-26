جناح الشارقة في «جيتكس جلوبال 2025» شهد 15 اتفاقية واستقبل 31 ألف زائر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشارقة الرقمية عن حصاد مشاركة إمارة الشارقة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي شكّلت نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي في منظومة التحول الرقمي، عبر إطلاق 4 ابتكارات نوعية تعزز جودة الحياة الرقمية، واستقطاب أكثر من 31 ألف زائر لجناح الإمارة، بمشاركة 20 جهة حكومية، وتوقيع 15 اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، إلى جانب إطلاق 14 خدمة رقمية مبتكرة، وتخريج أكثر من 50 موظفاً في برنامج «أكاديمية الذكاء الاصطناعي»، ومشاركة 40 شاباً وشابة في «هاكاثون الشارقة الرقمي».

وأكدت الدائرة أن هذه المشاركة تعكس رؤية الإمارة في بناء مجتمع رقمي مستدام يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويعزّز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات ذكية متكاملة تعتمد على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة.

وفي إطار هذا التوجّه، شهد الجناح إطلاق أربعة مشاريع رقمية مبتكرة تشمل مشروع «ساعة الرعاية اللاحقة» من شرطة الشارقة، لمتابعة الحالة النفسية والصحية للمتعافين من الإدمان بصورة ذكية وإنسانية.

وتم إطلاق مشروع منظومة «السياحة الذكية على خرائط يانغو» من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، لتحويل خريطة الشارقة الرقمية إلى منصة تفاعلية ذكية كما تم إطلاق تطبيق «الدرع» من مركز الشارقة للأمن السيبراني، لتعزيز الحماية الرقمية لموظفي الجهات الحكومية، وأُطلق مشروع نظام «مدى» لمراقبة الأمطار من دائرة الشارقة الرقمية، الذي يوظّف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإصدار تنبيهات مبكرة دقيقة.

وأضافت الدائرة أن ما تحقق في «جيتكس 2025» يشكّل منعطفاً جديداً في مسيرة التحول الرقمي في الشارقة، ويجسّد التزام الإمارة بترسيخ مفهوم التحول الإنساني للتقنية الذي يوازن بين الابتكار والتكامل المجتمعي.

وتعمل دائرة الشارقة الرقمية، بالتعاون مع شركائها الحكوميين، على توسيع نطاق الابتكار والخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب توجّهات حكومة الشارقة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وجودة حياة رقمية متقدمة.