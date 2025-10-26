الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقيع اتفاقية بين «الإمارات لرائدات الأعمال» و «ذالينك» للاستشارات القانونية

توقيع اتفاقية بين «الإمارات لرائدات الأعمال» و «ذالينك» للاستشارات القانونية
26 أكتوبر 2025 16:44

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت كل من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ومكتب «ذالينك» للاستشارات القانونية، اتفاقية خدمات قانونية، وذلك لترسيخ أواصر التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لدى كل من الطرفين.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!

ووقّع على الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، ومطر الذيب خلفان النعيمي، الشريك المؤسس لمكتب «ذالينك» للاستشارات القانونية.
 وتتضمن الاتفاقية صياغة عقود تأسيس الشركات وملاحقها، واتفاقيات ومذكرات التفاهم أو التعاون، ومراجعة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وقرارات مجلس الإدارة من الناحية القانونية، وإنشاء ومراجعة الوثائق القانونية والعقود بأنواعها كافة، وأعمال الترجمة القانونية للوثائق القانونية والعقود والمستندات والأوراق، وتقديم الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها، ووضع معايير وضوابط الحوكمة بأنواعها، ووضع أدلة ولوائح التدقيق والرقابة الإدارية والمالية والفنية الداخلية، حسب التشريعات والقوانين العالمية والمحلية ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق على إتاحة خدمات قانونية متخصصة لعضوات الجمعية من خلال التسجيل في تطبيق ذالينك للاستشارات القانونية، والذي يعد منصة ذكية تعزز من الوعي القانوني لرائدات الأعمال، وتدعم أنشطتهن التجارية، ويتيح التطبيق للرائدات الاستفادة من خدمات قانونية عالية الجودة بسرعة وسرية تامة، مما يمكنهن من إدارة أعمالهن بثقة وامتثال كامل للأنظمة والقوانين، وبفضل ما يوفره من حماية مستدامة للحقوق القانونية، يسهم التطبيق في تمكين رائدات الأعمال من مواجهة التحديات القانونية بثبات، وضمان استمرارية ونجاح مشاريعهن في بيئة أعمال آمنة ومنظمة.
ورحبت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بالتعاون مع مكتب «ذالينك» للاستشارات القانونية، موضحة أن هذا التعاون سيخدم أعمال الجمعية من حيث توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، وتقديم الاستشارات القانونية، بما يخدم أعمال الجمعية.
وأوضحت د. العامري أن المكتب يتمتع بالخبرة القانونية التي ستمكن الجمعية من تطوير أعمالها، بما يخدم رائدات الأعمال في الدولة وخارجها.
 بدوره، أوضح مطر النعيمي، الشريك المؤسس لمكتب ذالينك للاستشارات القانونية، أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، تعتبر من أهم المؤسسات التي تعمل لخدمة رائدات الأعمال في الدولة، مشيداً بجهود الجمعية بخدمة رائدات الأعمال، ونجاح مشاريعهن وأعمالهن.
وذكر أن المكتب سيقدم خدماته القانونية، بما يخدم أعمال الجمعية بالشكل المطلوب.

آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©