الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: الصين وأوروبا.. التوتر مستمر

محمد كركوتي يكتب: الصين وأوروبا.. التوتر مستمر
27 أكتوبر 2025 01:34

التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين أكثر هدوءاً من توترات الأخيرة مع الولايات المتحدة، لكنه قابل للاستفحال في أي لحظة، حتى في ظل التوافق الأوروبي الصيني المُعلن، على أهمية أن يكون للجانبين موقف مشترك حيال التعريفات الجمركية الأميركية التي جلبها الرئيس دونالد ترامب معه إلى البيت الأبيض. 
ولن ترقى «أزمة التعريفات» لأن تكون عاملاً دافعاً لـ «جبهة» مشتركة ضد الجانب الأميركي، حتى في ظل انتهاء ما يمكن وصفه بالعلاقة الخاصة التي جمعت لعقود الأوروبيين والأميركيين، وبلغت حدّ وحدة المصير.
الأوروبيون يعرفون أن الثقة ليست حاضرة عندهم تجاه الجانب الصيني ولا يبدو أنها ستكون في الفترة المقبلة على الأقل.
المشكلة الأهم، أن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تحقيق ما أمكن له من النمو، بعيداً عن أي اضطرابات تجارية، لا يمكنه التغاضي عن إجراءات الصين المقيدة لتصدير المعادن النادرة الضرورية لحركة التصنيع والإنتاج عموماً. هنا يتحد الجانبان الأوروبي والأميركي تلقائياً. فواشنطن وضعت هذه المسألة في صلب جدول المحادثات التي لم تتوقف مع بكين. 
وإذا كانت الأخيرة مستعدة لتأسيس حالة من «روح التفاهم» مع الأوروبيين، إلا أن هؤلاء لا يمكنهم التنازل عن مطالبهم بأهمية قيام الجانب الصيني بتخفيف القيود على صادرات المعادن النادرة، التي تسيطر بكين على 90% منها على المستوى العالمي، فضلاً عن المشكلة التقليدية الخاصة بالدعم الحكومي الصيني للصناعات المحلية، وهذه النقطة تشكو منها كل دول العالم.
الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل لضمان وصول المعادن النادرة لحركة الإنتاج فيه، حتى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب المختصين في الاتحاد بدراسة ما وصفه «استخدام أقوى أداة تجارية لديه ضد بكين، إذا لم تلغ الأخيرة ضوابط التصدير».
المشهد العام ليس برّاقاً بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، ففي الاتحاد الأوروبي آلية شهيرة تسمى «أداة مكافحة الإكراه»، وستؤثر بالضرورة إذا ما طُبقت على الجانب الصيني، الذي تشكّل أوروبا ثاني شريك تجاري له بعد الولايات المتحدة.
صحيح أن السياسة التجارية الأميركية قرّبت المسافة بعض الشيء بين القارة العجوز والصين، إلا أن ذلك لا يمكن أن يوفر أي ضمانات لتفاهمات طويلة الأمد. فالمسائل العالقة بين الطرفين كثيرة وقديمة، تضاف إليها أزمة المعادن النادرة، التي ينظر إليها الأوروبيون من الجانب الاستراتيجي الصرف.

أخبار ذات صلة
ترامب سيوقع اتفاقاً نهائياً بشأن "تيك توك"
«الدولية للهجرة»: زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا
محمد كركوتي
الاتحاد الأوروبي
كلام آخر
الصين
أوروبا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©