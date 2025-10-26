الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية الفاخرة

سيارة كهربائية فاخرة من الداخل (أرشيفية)
27 أكتوبر 2025 01:34

حسونة الطيب (أبوظبي)

يُشكِّل ارتفاع الأسعار الذي يصعب تبريره وتفضيل المستهلك الصيني سيارات أقل تكلفة، عقبة أمام انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة، ويمكن لهذا المستهلك الذي يسعى للحصول على سيارات فارهة العثور على ضالته في السوق الصينية المحلية بسعر يقل كثيراً عن الموديلات الغربية الفاخرة باهظة الثمن.
وعادة ما يبحث الناس الذين يقومون بشراء السيارات الفاخرة، عن المحركات ذات الأصوات التي تُحدث ضجيجاً في الطرقات والمزودة بتصميمات داخلية ناعمة، فضلاً عن علاماتها التجارية التي تميزها عن غيرها، وربما لا تُبدي هذه الفئة من الناس اهتماماً كبيراً بمدى صداقة هذا النوع من السيارات للبيئة.
وبالاستجابة لتفضيلات العملاء، أعلنت شركة فيراري أن 20% فقط من موديلاتها ستعتمد محركاتها كلياً في وقودها على الكهرباء بحلول العام 2030، بالمقارنة مع 40%، النسبة التي حددتها الشركة في وقت سابق.
وأعلنت «بورشة» في شهر سبتمبر الماضي، تأجيل إطلاق سلسلة جديدة من سياراتها الفاخرة التي تعمل بالكهرباء، حيث تتوقع الشركة تراجع الطلب على هذا النوع من السيارات من قبل عملائها في المستقبل.
وشهدت شركة مرسيدس تراجعاً في الطلب على سياراتها الكهربائية أيضاً، على الرغم من تحسن مبيعاتها في الربع الثالث.
لكن يعتبر ذلك على النقيض مما تشهده سوق السيارات الكهربائية العالمية عموماً، التي حققت مبيعات قدرها 2.1 مليون سيارة خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف النظر عن حالة تأرجح الطلب بين الهبوط والارتفاع.
وتتعدد الأسباب التي تقف وراء تراجع طلب السيارات الكهربائية الفاخرة، ومن بين هذه الأسباب تعتبر الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث استحوذت على 65% من مبيعاتها في العام الماضي 2024، وفي الصين، عادة ما تكون السيارات التي تُحدث رواجاً تجارياً رخيصة في أسعارها.
وبالنسبة للشركات التي أبقت على خياراتها مفتوحة، يعني التراجع في التقنية القديمة بوتيرة أبطأ مما هو متوقعاً، استمرار هذه الشركات في بيع المزيد من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، التي تحقق أرباحاً أعلى لأطول فترة ممكنة، ومع ذلك ربما تثير هذه التقنية المشاكل في وقت لاحق.
ومن ناحية أخرى، ربما تؤدي كهربة السيارات لتقليص عدد العملاء الذين لديهم المقدرة على شراء سيارات باهظة الثمن، خاصة أن المحركات التي تعمل بالكهرباء أقل تميزاً من تلك التي تعمل بالوقود التقليدي.
ويترتب على الشركات المُصنعة، إيجاد طريقة لتبرير التكلفة الإضافية من خلال التصاميم والأدوات المختلفة.
 ومن الواضح أن الشركات الصينية قطعت شوطاً بعيداً في سلسلة القيمة، وعند اشتعال المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، ربما تدرك الشركات الأوروبية أنها في مؤخرة السباق.

