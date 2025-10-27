الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وبحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4092.76 دولار للأوقية.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4106.80 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.44 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1612.95 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1431.94 دولار.