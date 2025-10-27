«الدار» تُطوّر وحدات سكنية مخصصة للإيجار في أبوظبي باستثمارات 3.8 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة في أبوظبي ضمن محفظة أصول «التطوير والاحتفاظ» وذلك عبر فئات العقارات السكنية والتجارية واللوجستية، وبقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليار درهم.

وتعكس هذه الخطوة التزام الدار بتعزيز ريادتها في سوق أبوظبي العقاري وتنويع عروضها في القطاع، إلى جانب دعم نمو محفظتها من الأصول المدرة للدخل المتكرر.

وترفع هذه المشاريع قيمة محفظة الدار من أصول «التطوير والاحتفاظ» قيد الإنشاء إلى نحو 17.6 مليار درهم، وهو ما يُعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تعكس استثماراتنا الجديدة الطلب القوي الذي نشهده على الوحدات السكنية للإيجار، والمساحات التجارية من الفئة الأولى والعقارات اللوجستية في أبوظبي، وتُشكّل استراتيجية التطوير والاحتفاظ ركيزةً أساسية لدفع عجلة النمو في الدار، إذ تفتح أمامنا إمكانات واسعة لتنمية محفظتنا المتنوعة من الأصول المُدرّة للدخل المتكرر على مستوى دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع سعينا لتلبية الطلب الكبير على الأصول المُدارة بكفاءة عالية، والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومرافق الضيافة والتجزئة والتعليم.

وفي أحدث استثماراتها، ستقوم الدار بتطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان، يضم قرابة 2000 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بهدف تلبية احتياجات سوق الإيجار.

ويقع المشروع السكني الجديد في الشامخة، إذ يتميز بقربه من مطار زايد الدولي، ويرتبط مباشرة بشبكة الطرق السريعة الرئيسة التي تمتد بين إمارتي أبوظبي ودبي.

كما ستطرح الدار 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، تقع بالقرب من أبرز المرافق الترفيهية والمراكز التجارية المعروفة عالمياً في الجزيرة. وتشمل المشاريع الجديدة مجمعاً سكنياً مسوراً يضم 217 تاون هاوس وفيلا.

بالإضافة إلى ذلك، ستطور الدار 448 شقة جديدة، كامتداد لقرية ياس السكنية، وهو مجمع مخصص للموظفين العاملين في الجزيرة.

وتعتمد الدار نهجاً استراتيجياً في تطوير العقارات التجارية ضمن محفظة «التطوير والاحتفاظ»، والذي يركز على إنشاء مساحات مكتبية عالية الجودة في مراكز الأعمال الرئيسة عبر أنحاء الإمارات كافة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى.

وبعد النجاح الذي حققته عملية التأجير المسبق لمشروع «ياس بليس» الذي تم إنجازه مؤخراً في جزيرة ياس، تعمل الدار على تطوير «مجمّع أعمال ياس» الذي سيُحدث نقلةً نوعيةً في مشهد العقارات التجارية في جزيرة ياس، وسيضم أربعة أبراج بتصاميم معمارية فريدة، توفر ما مجموعه 47,500 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول النصف الثاني من 2027، ليشكل إضافة نوعية تتماشى مع استراتيجية الدار في تطوير أصول تجارية متقدمة في أبرز الوجهات الحيوية في إمارة أبوظبي.

وعلى صعيد الأصول اللوجستية، تعتمد الدار نهجاً متميزاً يركز على تطوير مرافق حديثة في مواقع رئيسية تلبي احتياجات المستأجرين، استجابةً للطلب المرتفع على مساحات التخزين والتوزيع عالية الجودة في دولة الإمارات.

وبعدما حقق مركز أبوظبي للأعمال معدلات إشغال تجاوزت الـ 93% عقب توسعته في عام 2024، تعمل الدار حالياً على توسعة المركز ضمن موقع مجاور. وستضيف هذه التوسعة 175 ألف متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوزيع.

كما يتضمن الاستثمار الإجمالي الخطة المُعلَن عنها مؤخراً لتطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ «تسلا» في أبوظبي، والذي يُعَد منشأة مُصممة خصيصاً، وفق احتياجات العلامة التجارية، حيث تمتد على مساحة 5,000 متر مربع، وستجمع تحت سقفها صالة عرض ومركزاً للخدمة، فضلاً عن قاعة لاستلام السيارات.

وستنضم المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية الجديدة، عقب اكتمالهما، إلى محفظة شركة الدار للاستثمار التي تتألف من أصول عقارية مُدرة للدخل المتكرر بقيمة 47 مليار درهم.