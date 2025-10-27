«طاقة أبوظبي» توسّع نطاق مبادرة «روّاد المستقبل» للتوعية بكفاءة الاستهلاك



أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، تنفيذ مبادرتها التوعوية «روّاد المستقبل» وتوسيع نطاقها ليشمل طلبة المدارس في الإمارة.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز دورهم في دعم أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتستهدف المبادرة في مرحلتها الحالية نحو 10 آلاف طالب من الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، من خلال جلسات تفاعلية تُعقد في المدارس.

وتوعي هذه الجلسات الطلبة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة في استهلاك الطاقة والمياه سواء في المنازل أو المرافق العامة كما تسعى المبادرة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال لدى الطلبة، بما يلهمهم لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وحول هذه المبادرة، قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: تُجسّد هذه المبادرة التزام الدائرة بتعزيز الوعي المجتمعي لدى الأجيال الصاعدة ولا تقتصر أهدافها على تشجيع ترشيد الاستهلاك فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، بما يساهم في تكوين جيل واعٍ ومبادر يمتلك المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لمواجهة تحديات الاستدامة في المستقبل.

وقال: «تأتي هذه المبادرة منسجمة مع أهداف عام 2025 الذي يحمل شعار «عام المجتمع»، وتسعى دائرة الطاقة من خلالها إلى تحقيق تأثير مجتمعي ملموس لا يقتصر على تحقيق وفورات حقيقية في الاستهلاك فحسب، بل يمتد ليشمل ترسيخ الوعي والمعرفة على المدى الطويل، وبناء نمط ثقافي يُسهم في نشره كل فرد من أفراد الأسرة والمجتمع عموماً».

من جانبها، قالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: إن مبادرة روّاد المستقبل، تهدف إلى تنمية مهارات حل المشكلات وتعزيز روح المبادرة لديهم، بما يؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام موضحة أنه من خلال تفعيل دور طلبة المدارس والأسر والمجتمع بشكل عام، تعزز هذه المبادرة رؤية دائرة التعليم والمعرفة في تمكين الشباب بالمهارات التي تصنع منهم قادة مسؤولين يقودون التغيير الإيجابي، داخل الصف الدراسي وخارجه.

وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، حققت مبادرة «روّاد المستقبل» إنجازاً ملموساً بوصولها إلى أكثر من 6,100 طالب من 76 مدرسة في إمارة أبوظبي.

وفي إطار جهودها لتحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية، نظّمت المبادرة هاكاثوناً طلابياً بعنوان «رُوّاد المستقبل» بمشاركة عدد من فرق المدارس، وأكثر من 100 طالب، قدّموا مشاريعهم المبتكرة التي تُعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المدارس والمجتمعات.