«كهرباء دبي» وشركة فيوليا تبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وآن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية المستدامة، والابتكار في تقنيات معالجة المياه، واستخدام الحلول الرقمية الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وأهداف دبي الاستراتيجية في التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة، ويأتي ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات البحوث والتطوير والابتكار التقني.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير، أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الهيئة في مجال قطاع المياه، بما في ذلك مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وجهودها في التحول الرقمي الشامل والابتكار في تقنيات المياه، بجانب تطبيق أحدث أنظمة المراقبة الذكية لإدارة الطلب وضمان استدامة الموارد، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الاستدامة وتبنّي الحلول الذكية في قطاع المياه والطاقة.

وتعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع شركائها العالميين لتوظيف أحدث التقنيات في مجال إدارة الموارد المائية، بما في ذلك الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة التنبئية، والتحكّم الذكي في شبكات المياه، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأوضح معاليه أن الهيئة تتبنّى نهجاً متكاملاً لإدارة المياه يرتكز على تعزيز كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع، والابتكار في تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن المائي من خلال تنويع مصادر الإنتاج وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

من جهتها، أشادت آن لو غينيك بالدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة ضمن استراتيجياتها ومشروعاتها، مؤكدة حرص شركة فيوليا على توسيع مجالات التعاون مع الهيئة لدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.