الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بحضور أكثر من 400 مشارك.. قمة أبوظبي للبنية التحتية تنطلق في سنغافورة

بحضور أكثر من 400 مشارك.. قمة أبوظبي للبنية التحتية تنطلق في سنغافورة
27 أكتوبر 2025 20:23

انطلقت اليوم في سنغافورة أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالتعاون مع عدد من الشركاء من سنغافورة، وذلك في أولى محطات جولة القمة الترويجية العالمية.
وشهدت القمة إقبالاً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية والسنغافورية، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 400 مشارك من صناع القرار والخبراء في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والتنمية المستدامة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص التعاون والشراكة بين الجانبين.
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الشراكات العالمية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع التطوير الحضري في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على المبادرات المستقبلية والشراكات المحتملة مع الشركات السنغافورية في مجالات التصميم والهندسة والاستدامة والتقنيات الذكية.
وشارك في القمة التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع، عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات التطوير الرائدة في أبوظبي، من بينها مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة البلديات والنقل، ومجموعة الدار، وشركة مدن، وبلووم القابضة، ووليد للتطوير، وGridora.
واستهلت القمة أعمالها بتسليط الضوء على أهمية التعاون بين أبوظبي وسنغافورة في التنمية الحضرية، إلى جانب جلسة نقاشية ثرية حول مشاريع البنية التحتية الرئيسية في أبوظبي وفرص الشراكة مع الجانب السنغافوري، حيث قدم المتحدثون لمحة موجزة عن إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة ونماذج الشراكة المتاحة للشركات السنغافورية.
كما ناقش ممثلو الجهات الإماراتية الإرشادات الرئيسة حول عمليات دخول السوق والبيئة التنظيمية وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة للتعاون الدولي الناجح والدروس المستفادة منها.
وقدم عدد من ممثلي الشركات السنغافورية الرائدة في مجال البنية التحتية الخضراء كشركة "BCA" و "TOM"، عروضاً تقديمية حول أفضل الممارسات من سنغافورة بعنوان "شراكة لبناء أكثر خضرة، وبناء أسرع وأفضل"، فيما استعرضت شركات التطوير العقاري الإماراتية خطوط أنابيب المشاريع والبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض فرص الشراكة والاستثمار المشترك مع الجانب السنغافوري.
وشهدت القمة توقيع سبع مذكرات تفاهم مع جهات سنغافورية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أبوظبي وسنغافورة في مجالات التطوير العمراني الذكي.
وتُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية "ADIS"، منصة رائدة تسلط الضوء على سلسلة المشاريع المستقبلية في أبوظبي، والتي تضم أكثر من 600 مشروع تزيد قيمتها على 54 مليار دولار أميركي، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة، مؤكدة مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي رائد في التطوير الحضري والبنية التحتية الذكية.

أخبار ذات صلة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص
المصدر: وام
قمة أبوظبي للبنية التحتية
سنغافورة
أبوظبي
البنية التحتية
الإمارات
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©