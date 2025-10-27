«موانئ دبي العالمية» تدشن «نظام مجتمع الموانئ» لتعزيز التجارة الكينية

نيروبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» رسمياً تطبيق «نظام مجتمع الموانئ» المتقدم، في إنجاز مهم في مسيرة كينيا نحو تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز كفاءتها.

وباعتباره بوابة لأكثر من اثنتي عشرة دولة غير ساحلية في شرق ووسط أفريقيا، يتعامل ميناء مومباسا على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية مع جزء كبير من واردات وصادرات المنطقة، مما يجعل التحوّل الرقمي أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية التجارية للمنطقة.

ووُضع هذا النظام بالتعاون مع الشركة الكينية «اي ام اي أي بورت لوجيستكس»، وتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة موانئ كينيا والحكومة الكينية، ويتيح لجميع مستخدمي الميناء، من القطاعين العام والخاص، الاستفادة من تحسين مراقبة البضائع والكفاءة التشغيلية، وتسريع عمليات التخليص، رغم أن موانئ دبي العالمية لا تدير ميناء مومباسا.

وأكد محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول التجارة الرقمية في «دي بي ورلد»، التزام الشركة بقيادة التحوّل الرقمي عبر الممرات التجارية الأفريقية.

وأضاف أنه لم تعد الرقمنة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورية للاستفادة من كامل إمكانات التجارة في القارة الأفريقية.