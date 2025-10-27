الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موانئ دبي العالمية» تدشن «نظام مجتمع الموانئ» لتعزيز التجارة الكينية

«موانئ دبي العالمية» تدشن «نظام مجتمع الموانئ» لتعزيز التجارة الكينية
28 أكتوبر 2025 00:46

نيروبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شراكة بين المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة و«دوفات»
تسجيل وقف «ديهاد» في دبي

دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» رسمياً تطبيق «نظام مجتمع الموانئ» المتقدم، في إنجاز مهم في مسيرة كينيا نحو تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز كفاءتها.
وباعتباره بوابة لأكثر من اثنتي عشرة دولة غير ساحلية في شرق ووسط أفريقيا، يتعامل ميناء مومباسا على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية مع جزء كبير من واردات وصادرات المنطقة، مما يجعل التحوّل الرقمي أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية التجارية للمنطقة.
ووُضع هذا النظام بالتعاون مع الشركة الكينية «اي ام اي أي بورت لوجيستكس»، وتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة موانئ كينيا والحكومة الكينية، ويتيح لجميع مستخدمي الميناء، من القطاعين العام والخاص، الاستفادة من تحسين مراقبة البضائع والكفاءة التشغيلية، وتسريع عمليات التخليص، رغم أن موانئ دبي العالمية لا تدير ميناء مومباسا.
وأكد محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول التجارة الرقمية في «دي بي ورلد»، التزام الشركة بقيادة التحوّل الرقمي عبر الممرات التجارية الأفريقية.
وأضاف أنه لم تعد الرقمنة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورية للاستفادة من كامل إمكانات التجارة في القارة الأفريقية.

موانئ دبي
دبي
موانئ دبي العالمية
كينيا
الأعمال التجارية
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©