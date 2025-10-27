الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تشغيل «مركز التمكين الصناعي 4.0» في عجمان لتأهيل الكوادر في القطاع

28 أكتوبر 2025 00:46

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع «مركز ثَرا لريادة الأعمال» التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، و«دو»، توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي 4.0، كجزء من مركز «ثَرا لريادة الأعمال»، والذي سيركز على تأهيل الكوادر في القطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارة عجمان وعدد من إمارات الدولة، تماشياً مع «برنامج التحول التكنولوجي»، ودعماً لمستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقع مذكرة التفاهم كل من: فاطمة عيسى المهيري، مديرة إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز «ثرا لريادة الأعمال» في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ «دو»، حيث تأتي المذكرة استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان على هامش الدورة الرابعة من منصة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وتهدف الشراكة إلى تفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي في عجمان «ثرا لريادة الأعمال» كمنصة رئيسية لتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) وتمكين المصنعين والشركات الصناعية في إمارة عجمان وعدد من إمارات الدولة من الوصول إلى برامج تدريبية متقدمة، وتجارب عملية على التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدراتهم على التحول التكنولوجي، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركات الصناعية بأنواعها.
وسيتولى «مركز التمكين الصناعي 4.0» في مركز «ثرا لريادة الأعمال» في عجمان، تقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف رفع جاهزية الكوادر العاملة في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم جاهزيتهم للمستقبل، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة. وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص يعكس نهج الشراكة الداعم لتمكين الشركات الصناعية في الدولة وتطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وقال: نستهدف من هذه الاتفاقية تعزيز منظومة متكاملة للتمكين الصناعي في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

عجمان
الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
قطاع الصناعة
القطاع الصناعي
