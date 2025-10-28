الذهب يستعيد مستوى 4000 دولار وسط تراجع الدولار

عوض الذهب بعض خسائره اليوم الثلاثاء وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأوقية مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا 4009.39 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4022.10 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكسب الذهب نحو 51 بالمئة هذا العام ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 46.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1571.85 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1391.15 دولار.



