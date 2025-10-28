شراكة في برامج الولاء بين «الاتحاد للطيران» و«الخطوط الإثيوبية»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإثيوبية، في إطار المشروع المشترك بينهما، اتفاقية شراكة لبرنامجي الولاء ضيف الاتحاد وشيبا مايلز (ShebaMiles)، مما يتيح لأعضاء أي من شركات الطيران كسب واستبدال الأميال عبر شبكاتها في برامج الولاء الخاصة بهم.

وتم إطلاق الشراكة بعد الرحلة الافتتاحية للاتحاد للطيران إلى أديس أبابا في 8 أكتوبر.

ويُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد وبرنامج شيبا مايلز كسب الأميال عند السفر عبر الشبكات العالمية الواسعة لأيٍّ من الشركتين، مما يتيح فرص سفر أكبر للمسافرين على متن كلا الناقلين. ويُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال أميالهم على الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية حول العالم، والعطلات، أو التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات في متجر مكافآت البرنامج. أما أعضاء برنامج شيبا مايلز، فيمكنهم استبدال أميالهم عبر مجموعة من المزايا التي يقدمها البرنامج.

وقال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: تُعتبر اتفاقية مشاركة الاتحاد للطيران وبرامج الولاء مع الخطوط الجوية الإثيوبية لحظة تاريخية للركاب في كلا الناقلتين، وستقدم هذه الشراكة قيمة أكبر للضيوف المسافرين عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مما يؤدي إلى شبكة مشتركة أكثر سلاسة وشمولاً يتمكن من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وأعضاء برنامج شيبا مايلز من الاستكشاف والحصول على المكافآت.

من جهتها، قالت راحيل أسيفا، نائبة رئيس التسويق في الخطوط الجوية الإثيوبية: بصفتنا شركة طيران تركّز على خدمة عملائها، يسعدنا توسيع نطاق تواصل مسافرينا وتعزيز مرونتهم في كسب الأميال، وتُمثّل هذه الشراكة فرصةً رائعةً لأعضاء برامج الولاء في كلٍ من الخطوط الجوية الإثيوبية والاتحاد للطيران.