«الإمارات للطاقة النووية» و«بريسايت» تطوران منصة ذكاء اصطناعي متقدمة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية، بالتعاون مع شركة «بريسايت»، إطلاق منصة ذكاء اصطناعي مستقلة ومتقدمة باسم «ENECIQ»، تم تصميمها لتسريع عملية تطوير الرؤى واتخاذ القرارات وتبادل المعارف في الشركة.

وتم تصميم المنصة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر أنظمة شركة الإمارات للطاقة النووية الداخلية، وذلك لمساعدة الموظفين على جميع المستويات، من المهندسين والمحللين إلى الفرق الإدارية، من خلال توفير دعم ذكي.

وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بالشركة لتمكين الموظفين من تطوير رؤى مُتخصصة، وأتمتة المهام التي تتطلب وقتاً طويلاً، وضمان تسريع عملية التوصل إلى نتائج قائمة على الحقائق والبيانات.

كما تشمل تطبيقات المنصة تلخيص التقارير الفنية من نظام إدارة الوثائق الخاص بشركة الإمارات للطاقة النووية، واستخلاص الرؤى من مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمات المخاطر، إضافة إلى إتاحة وصول الموظفين إلى المعلومات والإجراءات بشكل أسرع، حيث ستمكن الموظفين من توفير المزيد من الوقت للبحث والابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي.

وتم تطوير نظام منصة «ENECIQ» ضمن بيئة السحابة الآمنة لشركة الإمارات للطاقة النووية، وهو منفصل تماماً عن أنظمة تشغيل المفاعلات النووية، ما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية لحوكمة البيانات وأمنها.

وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، أن الشركة تواصل استخدام أحدث التقنيات في إطار المسيرة المستمرة للارتقاء بمعايير التميز، وأن التعاون سيسهم مع بريسايت وتطوير منصة «ENECIQ» في دعم فرق العمل وتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الشركة.

وأوضح أن الشركة تركز على التميز والقيام بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية العالمي، وأن المنصة تُعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمل على المستويات كافة.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم في شركة بالغة الأهمية يتطلب حوكمة دقيقة وخبرةً عميقةً في المجال، موضحاً أن المنصة ترسي معياراً للابتكار في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي «Agentic AI» ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، مُمثلةً بذلك أحد أكثر التطبيقات المؤسسية تطوراً.