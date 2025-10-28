مذكرة تفاهم بين «غرفة أبوظبي» والهيئة الترويجية الإيطالية لدعم القطاع الخاص



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا «كاسا ديبوزيتي إي بريستيت» (CDP)، وذلك خلال مشاركة الغرفة في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإيطالي الذي عقد في العاصمة روما بتنظيم من مجلس الأعمال الإماراتي - الإيطالي وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO).

وقّع المذكرة عن غرفة أبوظبي شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب، وعن الجانب الإيطالي داريو سكانابيكّو، الرئيس التنفيذي لهيئة هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا (CDP ).

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجاً جهود الجانبين المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل تدفق الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والوصول إلى أسواق جديدة.

ويكتسب التعاون مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا أهمية متزايدة في ظل الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم الشركات الإيطالية وتوسّعها الدولي، وما توفره إمارة أبوظبي من منظومة اقتصادية متقدمة ومناخ استثماري تنافسي جاذب للمستثمرين العالميين.

وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول غير النفطي لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدي نحو 51.8 مليار درهم (14.1 مليار دولار) خلال عام 2024، بنموّ بلغت نسبته 21% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس قوة واستمرارية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وسجّل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمته ما يعادل 25.6 مليار درهم تقريباً (نحو 6 مليارات يورو) في النصف الأول من عام 2025.

وقال شامس علي الظاهري: تمثل الشراكة خطوة مهمة في ترسيخ موقع إمارة أبوظبي كمنصة عالمية جاذبة للاستثمارات النوعية، ومنفذاً محورياً للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ونحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز الابتكار والصناعات المتقدمة وتمكين الشركات وروّاد الأعمال في البلدين من استثمار فرص التعاون الواعدة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية.

من جانبه، قال داريو سكانابيكّو، الرئيس التنفيذي لهيئة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية (CDP): يشكّل توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي خطوة متقدمة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين إيطاليا والإمارات، ويمثل فرصة عملية لتعزيز حضور الشركات الإيطالية في سوق إقليمية تتمتع بأعلى مستويات التنافسية والنمو المستدام.