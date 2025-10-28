الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

4 مليارات درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال 9 أشهر

"غذاء القابضة"
28 أكتوبر 2025 18:07

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة غذاء القابضة عن تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بنمو نسبته 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 267.7 مليون درهم بنمو بنسبة 41.1%.
وجاء الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات الاستحواذ الأخيرة، إلى جانب استمرار الأداء القوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية، والمبادرات المستمرة الرامية إلى تعزيز الهوامش الربحية. 
وبلغ إجمالي الأرباح 880.1 مليون درهم بنمو نسبته 23.2% على أساس سنوي، ما يعكس استراتيجية مجموعة «غذاء القابضة» لتعزيز الهوامش الربحية من خلال النهج المنضبط في التسعير وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنويع المنتجات. 
كما تواصل المجموعة نشر نظام تخطيط الموارد المؤسسية «S/4HANA» من «SAP» عبر عملياتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة والتكامل.
وعززت «غذاء القابضة» خلال الربع الثالث، أعمالها في قطاع إنتاج الخضار والفواكه عبر إعادة هيكلة عملياتها الزراعية من خلال شركة «إن آر تي سي فود القابضة ذ.م.م»، ما ساهم في تعزيز تكامل المراحل الأولى في منظومة الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. 
وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن نتائج الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تؤكد قوة إستراتيجيتها التي تجمع بين التكامل الممنهج في محفظة أعمالها، والنمو القائم على تعزيز الهوامش الربحية، والتميُّز التشغيلي. 
وأضاف أن ما عزّز هذا الأداء هو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتحسين المدروس في مجموعة المنتجات، إلى جانب النهج المنضبط في التسعير، وهي عوامل تواصل دعم ربحية الشركة ومرونتها التشغيلية، كما ساهمت إعادة هيكلة عمليات الشركة الزراعية وإنتاج الأغذية الطازجة من خلال شركة «إن آر تي سي» في تعزيز الترابط عبر سلسلة القيمة، ورسخت موقع الشركة لتحقيق المزيد من النمو المستقبلي. 
وأشار إلى أنه مع التقدم المتواصل في تنفيذ خطط التحوّل الرقمي وتعزيز التكامل عبر منظومة الشركة، تمضي غذاء القابضة بخطوات واثقة نحو اختتام العام بنتائج قوية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

 

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: بناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً
«العالمية القابضة» تعتزم تنفيذ دمج بين «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء» لتأسيس شركة استثمارية بـ 120 مليار درهم
غذاء القابضة
