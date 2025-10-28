«تبريد» تحصل على تسهيلات تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن نجاحها في الحصول على تسهيلات تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم، لدعم مبادراتها الاستراتيجية للنموّ وتحسين هيكل رأس المال.

وتأتي الخطوة ضمن خطط «تبريد» الهادفة إلى تمويل احتياجاتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها، بما يشمل متطلبات الاستثمار والتوسّع المستقبلي.

وتبلغ مدة التسهيلات الجديدة، التي يشار إليها بـ«التمويل»، ست سنوات، وتمّ إنجازها بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق.

ويعد التمويل متوافقاً بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومكوَّناً من شريحتين بالدرهم والدولار الأميركي، بما يعكس التزام «تبريد» بتوفير حلول تمويل شاملة ومتوافقة مع تفضيلات المستثمرين في المنطقة.

وتأكيداً على التزامها الراسخ بالاستدامة والحفاظ على البيئة، تمّ تخصيص مليار درهم من إجمالي التمويل ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأكّد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، أن هذا التمويل الناجح يعكس متانة نموذج أعمال الشركة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى شركائها في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن تسهيلات التمويل ستمكّن الشركة من المضيّ قدماً في تنفيذ استثمارات استراتيجية لتسريع وتيرة توسّعها وتعزيز القيمة طويلة الأمد، مع التأكيد على التزامها الثابت بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة.

من جانبه، قال عادل الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لشركة «تبريد»، إن التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الرأسمالية، ويجسّد التزامها بالشمول المالي والتوافق مع قيم شركائها وأصحاب المصلحة، لافتاً إلى أنه من خلال دمج مبادئ التمويل الإسلامي في مزيج مصادر الشركة التمويلية، يتم توسّيع قاعدة السيولة المتاحة أمام الشركة مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بدرجة الاستثمار.

وأضاف أن هذا التمويل لا يقتصر على دعم استراتيجية «تبريد» في عمليات الاستحواذ فحسب، بل يسهم في تعزيز ميزانيتها العمومية عبر تحسين آجال استحقاق الديون والحفاظ على قاعدة مالية متينة.

من جهته قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في استراتيجية التمويل لشركة تبريد، حيث تسهم في دعم تطوير وصيانة الأصول الحيوية للبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، لافتاً إلى أن حزمة التمويل المبتكرة تميّزت بتعدد العملات، ودمجت بسلاسة بين مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير التمويل الأخضر ضمن الوثائق المعتمدة.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يفخر بنجاحه في هيكلة هذه الصفقة الرائدة، ويعكس ذلك الثقة المستمرة التي توليها شركة تبريد للبنك، ويعزز من قوة الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.

من ناحيته رحّب جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، بالتعاون مع شركة تبريد في هذه الصفقة الاستراتيجية، التي تعكس الأسس القوية للشركة واستراتيجيتها المستقبلية الطموحة، ويجسّد هيكل التمويل المستدام والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام المشترك بالابتكار المسؤول وحلول التمويل الشامل.