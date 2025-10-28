«العربية أبوظبي» تدشن رحلاتها المباشرة إلى دمشق



أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «العربية أبوظبي» بإطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في إطار مواصلة توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من أبوظبي، تأكيداً لالتزامها بتوفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة إلى وجهات متنوعة.

وتم استقبال الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى مطار دمشق الدولي بتحية المياه التقليدية، وكما أُقيم حفل ترحيب في المطار حضره ممثلون عن «العربية للطيران»، والهيئة العامة للطيران المدني السوري، وإدارة مطار دمشق الدولي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسعدنا إطلاق خدمتنا المباشرة بين أبوظبي ودمشق، مما يعزز من مكانة سوريا ضمن نطاق شبكة وجهاتنا الإقليمية ويتيح للمسافرين خيارات أكثر مرونة للسفر».

وأضاف: «يمثل إطلاق الوجهة الجديدة امتداداً لالتزامنا المتواصل بتقديم خيارات سفر تلبي تطلعات المسافرين وتجمع بين المرونة والتكلفة المعقولة، ومع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا من أبوظبي، نواصل تركيزنا على إضافة وجهات رئيسة تسهم في تعزيز العلاقات التجارة والسياحة بين دولة الإمارات ودول المنطقة».

وتشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرات «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم.