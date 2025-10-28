«أبوظبي للأوراق المالية» تطلق مختبر «نبض الأسواق» في جامعة ليوا



أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية مختبراً متخصصاً للتدريب المالي والاستثماري في جامعة ليوا؛ بهدف تطوير مهارات التعليم المالي، وإعداد كوادر مالية واستثمارية مؤهلة للانخراط في هذا المجال، ودعم الرؤية بعيدة المدى والنمو الاقتصادي لأبوظبي والدولة.

ويعد هذا المختبر التدريبي الثاني من نوعه الذي يطلقه السوق والذي يدعم التطوير الأكاديمي للطلاب، ويلبي احتياجات رأس المال البشري والاقتصاد في الدولة.

وتم تصميم مختبر «نبض الأسواق» ليكون مركزاً تعليمياً جاذباً، يتيح لطلبة التخصصات المالية والأعمال الوصول إلى بيئة التداول اللحظية في السوق والبيانات المالية لأجل أن يتعلموا ويكتسبوا خبرة التداول واستراتيجيات الاستثمار.

ويتيح التدريب العملي للطلاب اكتساب مهارات متقدمة في مجالات التداول، وتحليل الأسواق وإدارة المحافظ الاستثمارية وممارسة إدارة المخاطر، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة ومنصة تكنولوجيا التداول. وسيستفيد أكثر من 800 طالب من هذا المختبر من خلال التعامل المباشر مع بيانات التداول الفورية وعمليات المحاكاة التي تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن المجموعة حرصت على التعاون مع جامعة ليوا لإطلاق مختبر «نبض الأسواق»، بحيث يستفيد من البرامج التعليمية المتقدمة التي تقدمها المجموعة مع جامعات أخرى، ومن حملات التوعية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى منصة التداول الافتراضي، حيث تقدم هذه المبادرات مجتمعة تعليماً عملياً وشاملاً للمستثمرين، وتوفر فهماً معمقاً لآليات عمل سوق الأوراق المالية، بما يدعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الطويلة المدى لبناء اقتصاد متنوع.

من جانبه، قال البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، إن المختبر الجديد يمثل منصة تعليمية مبتكرة تتيح للطلاب اختبار بيئة التداول الواقعية، واكتساب مهارات تحليل الأسواق وإدارة الاستثمارات وفق أعلى المعايير المهنية. وأشار سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنه أطلق برنامجاً متكاملاً ومستمراً على مستوى الإمارة، يشمل تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شركات الوساطة وشركاء آخرين وحملات توعية متخصصة، مثل «فهم الاستثمار المالي وآليات التداول في سوق الأوراق المالية».