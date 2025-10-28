الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«كهرباء دبي» تحصد جائزة «سيل لاستدامة الأعمال 2025»

«كهرباء دبي» تحصد جائزة «سيل لاستدامة الأعمال 2025»
28 أكتوبر 2025 18:23

 
دبي (الاتحاد)
حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» 2025، عن فئة «الريادة في الخدمات المستدامة»، وذلك عن مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة.
وتكرّم الجائزة الشركات في مجالات الاستدامة والإنجاز البيئي والريادة، وتركّز على الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة، وجاء فوز الهيئة تقديراً لدور مركز الاستدامة والابتكار المؤثر على مستوى العالم في تعزيز جهود تسريع عجلة انتقال الطاقة والحياد الكربوني، ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول الاستدامة، وتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بوصفه حاضنة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة، يدعم مركز الاستدامة والابتكار جهودنا لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويعمل المركز على تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم، والارتقاء بروح القيادة لديهم، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية، ليكونوا مساهمين فاعلين في استشراف وصناعة المستقبل المستدام».
بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «أطلق المركز حتى الآن 9 دورات تدريبية احترافية تخرج منها أكثر من 220 مشاركاً بشهادات معتمدة، ويتيح المركز لزواره التعرف على أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة علاوة على اختبار تجارب تفاعلية رائدة».
وأشاد القائمون على الجائزة بتصميم مبنى المركز الصديق للبيئة، منوهين إلى البيئة التعليمية الفريدة التي يوفّرها المركز من خلال تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الهادفة على مدار العام، ومن أبرزها الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية ومعرض «مبتكرو الطاقة النظيفة» ومسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، وبرنامج «شباب الطاقة النظيفة» إضافة إلى برامج الشهادات المهنية التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة.

