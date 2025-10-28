الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» تصدر لوائح إدارية جديدة

أبوظبي العالمي
28 أكتوبر 2025 18:24

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي عن إصدار اللوائح الإدارية لعام 2025، إلى جانب التعديلات المترتّبة على التشريعات التجارية ذات الصلة.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، تُقدّم اللوائح الإدارية، إلى جانب التعديلات على التشريعات التجارية، إطاراً متكاملاً وواضحاً يعزّز الإطار التنظيمي الخاص بسلطة التسجيل فيما يتعلّق بالمخالفات والعقوبات وإجراءات الإنفاذ، مما يسهم في تحسين وتبسيط الإطار السابق وتعزيز الاتساق عبر التشريعات التجارية المعمول بها في أبوظبي العالمي.
وبحسب البيان فأبرز ما ورد في اللوائح الإدارية يتضمن: توحيد وتعزيز صلاحيات سلطة التسجيل في التحقيق وجمع المعلومات، تعديل الغرامات والعقوبات الإدارية بما يتماشى مع طبيعة وحِدّة المخالفات بشكل أدق، استحداث نهج مزدوج للتعامل مع المخالفات وفقاً لدرجتها، مع تطبيق إجراءات تنفيذية مختلفة بحسب خطورة المخالفة، تعزيز صلاحيات الإشراف والإنفاذ لتمكين سلطة التسجيل من استكمال إجراءاتها الرقابية والتنفيذية بشفافية وكفاءة وعدالة، استحداث إجراء طارئ قانوني يمنح الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل صلاحية التدخّل في حالات الضرورة القصوى، ومنح سلطة التسجيل صلاحية قانونية لعقد اتفاقيات تسوية ضمن إطار محدد وواضح للإجراءات. ويُشار إلى أن اللوائح الإدارية لعام 2025 والتعديلات على لوائح أبوظبي العالمي ذات الصلة، إضافةً إلى إلغاء واستبدال لوائح التراخيص التجارية والقواعد ذات العلاقة المعمول بها، ستدخل حيّز التنفيذ فور نشرها، مع العلم أن النسخ الصادرة من اللوائح الإدارية والتشريعات التجارية ذات الصلة أصبحت متاحة للجمهور.

أبوظبي العالمي
