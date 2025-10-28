الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مورو» و«دِل تكنولوجيز» يوقِّعان مذكرة تفاهم

«مورو» و«دِل تكنولوجيز» يوقِّعان مذكرة تفاهم
28 أكتوبر 2025 18:26

 

دبي (الاتحاد)
وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «دِل تكنولوجيز»، بهدف تسريع تطوير الجيل الجديد من البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويأتي التعاون في إطار التزام «مورو» بتمكين منظومة رقمية آمنة وذكية ومهيّأة للمستقبل، تُسهم في تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة بحضور المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، من قِبَل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «مورو»، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في شركة «دِل تكنولوجيز».
وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية، ستستفيد «مورو» من البنية التحتية الشاملة للذكاء الاصطناعي وخوادم «باور أدج» من «دِل» لتعزيز أداء منصّتها السحابية وكفاءتها التشغيلية.
ومن خلال دمج حلول الحوسبة المتقدمة وإدارة البيانات الذكية، تسعى «مورو» إلى تمكين المؤسسات من تسريع التحليل واتخاذ القرار وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات السحابية القابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر: «يمثّل تعاوننا مع 'دِل تكنولوجيز' خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى 'مورو'، ويجسّد التعاون التزامنا بتعزيز قدراتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة وآمنة ومستدامة تسهم في تمكين المؤسسات من تحقيق أداء متفوق وتجارب رقمية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية دبي لبناء اقتصاد رقمي ذكي ومتكامل».
ومن جانبه، قال وليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في شركة «دِل تكنولوجيز»: «تلتزم ' دِل تكنولوجيز' بدعم شركائها في رحلتهم نحو التحول الرقمي من خلال حلول متطورة وقابلة للتوسع، ويعكس تعاوننا مع ' مورو' التزامنا المشترك بدفع الابتكار وتعزيز الاعتماد على البنى التحتية الذكية للذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في دعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية».

