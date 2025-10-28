‏ أكاديمية «أبوظبي العالمي» و«سايبر فالكون» تطلقان «سايبر أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية «أبوظبي العالمي» ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، أمس عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «سايبر فالكون» لخدمات الأمن السيبراني، لإطلاق «سايبر أرينا» في أبوظبي، حيث ستتخذ من مكاتب أكاديمية «أبوظبي العالمي» مقراً لها، لتكون منصة رائدة تقدم برامج تدريب سيبراني بمعايير عالمية، وخدمات متقدمة، وحلولاً تطبيقية مبتكرة، ما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لتعزيز المرونة السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وستوفّر «سايبر أرينا» منظومة متكاملة من حلول الأمن السيبراني، تشمل:برامجَ تدريب متخصصة مصممة لتلبية احتياجات خبراء الأمن السيبراني، والمديرين التنفيذيين، والشركات، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى القوى العاملة بشكل عام.مسارات تدريبية للحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال، مدمجة ضمن أطر الاعتماد العالمية المرموقة التي تعتمدها أكاديمية «أبوظبي العالمي».

وتتضمن الحلول خدمات أمن سيبراني متقدمة ومتنوعة، من الاستجابة للحوادث، واختبارات الاختراق، إلى خدمات مركز العمليات الأمنية (SOC-as-a-Service)، إلى جانب تقييم الثغرات، والتقييمات السريعة لنضج البنية السيبرانية.

وتشمل منظومة متقدمة للبحث والتطوير، تشمل حلولاً دفاعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وابتكارات لحماية أنظمة التشغيل والبنى التحتية الرقمية، إلى جانب تعزيز المرونة السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعية.

وتتضمن كذلك مختبرات ابتكار تشمل مختبرات اختبار سيبراني، ومنصات تجريبية لتقييم واعتماد الحلول التقنية الناشئة.

وستعزّز «سايبر أرينا»، قدرات الدفاع السيبراني في دولة الإمارات، وستكون مركزاً للتعاون مع الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، والشركات الناشئة، ما يسهم في دفع عجلة البحث التطبيقي وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني. كما سترسّخ المنشورات المشتركة، التي تتضمن أوراق عمل، وموجزات سياسات، وتقاريرَ متخصصة في هذا المجال، مكانة أبوظبي كمركز ريادي للمعرفة والتميّز في مشهد الأمن السيبراني العالمي.

وقال سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «سايبر فالكون» لخدمات الأمن السيبراني: «تعكس شراكتنا مع أكاديمية «أبوظبي العالمي» مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تقود الابتكار وتُعِدّ جيل المستقبل من الكفاءات القادرة على حماية الفضاء الرقمي. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة رقمية قوية، تدعم اقتصاد المعرفة في الإمارات، وتعزز الشراكات العالمية، وتفتح آفاقاً واعدة لأجيال قادمة من روّاد الأمن السيبراني».

من جانبه، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «أبوظبي العالمي»: «تسهم «سايبر أرينا» في تمكين المتخصصين، والشركات، والمؤسسات، من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتصدي لتحديات الأمن السيبراني المستقبلية، وبناء منظومة رقمية أكثر مرونة واستدامة على المستويين المحلي والدولي. ومن خلال هذه المبادرة، سنعمل بالتعاون مع «سايبر فالكون»، على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار والتميّز في مجال الأمن السيبراني، في ظل مشهد عالمي يتسم بالتعقيد والتغير المتسارع».

وبدوره، قال أنور ماجد حسين، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة «سايبر فالكون» لخدمات الأمن السيبراني: «يمثل إطلاق «سايبر أرينا» أكثر من مجرد محطة إنجاز، بل هو تعبير عن التزامنا بتشكيل مستقبل الأمن السيبراني في دولة الإمارات من خلال الابتكار والتعاون وتنمية الكفاءات البشرية فمن خلال توحيد جهود التدريب عالي المستوى، والقدرات المتقدمة، والبحث التطبيقي، نبني جسراً يربط بين احتياجات الأمن الحالية وطموحات المستقبل الرقمية. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك مع أكاديمية «أبوظبي العالمي» بتمكين المؤسسات من تحقيق المرونة، وتنمية المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمقياس عالمي للتميز في مجال الأمن السيبراني».