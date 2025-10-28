«سبيس 42» و«البلديات والنقل» تتعاونان لتعزيز التخطيط الحضري المدعوم بالذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «سبيس 42» مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل لتطوير حلول جيومكانية معزَّزة بالذكاء الاصطناعي، تساهم في دعم الجيل القادم من أنظمة المدن الذكية في أبوظبي.

وتجمع الشراكة بين خبرة «سبيس 42» في مجال التصوير عبر الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات، وريادة دائرة البلديات والنقل في التخطيط العمراني من أجل تطوير أدوات تجعل إدارة المدينة أكثر سرعةً وذكاءً واستدامة.

وسيتعاون الطرفان على تطوير توائم رقمية لمدينة أبوظبي تُحاكي شبكات الطرق والنقل، والمساحات الخضراء، وأنماط استهلاك الطاقة، بهدف دعم كفاءة التخطيط الحضري.

بهذه المناسبة قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في «سبيس 42»: «المدن منظومات نابضة بالحياة، تتطور باستمرار ويرجع الفضل في هذا النمو إلى البيانات، ومن خلال شراكتنا مع دائرة البلديات والنقل، نربط بين أولويات الدولة وطموح «سبيس 42» في أن تكون رائدة عالمياً في الذكاء الجيومكاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهدفنا هو بناء مدن أكثر ذكاءً وأماناً واستجابة لاحتياجات الناس، ومعاً، نُساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمرجع عالمي في إدارة المدن الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».

وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يمثّل دمج الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الاصطناعية في نظم الإدارة الحضرية خطوة متقدمة في مسيرة أبوظبي نحو تطوير مدن ذكية، إذ من خلال هذا التعاون مع شركة «سبيس 42» نعمل على تسخير البيانات الجيومكانية المتقدمة لاكتساب نظرة أوسع حول كفاءة بيئاتنا العمرانية، والتي بالنتيجة تتيح لنا تصميم بنى تحتية مرنة، ومؤهلة للمستقبل».

وبموجب الاتفاقية، ستوفّر «سبيس 42» خدمات بيانات الأقمار الاصطناعية وأدوات الخرائط الذكية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي لدعم دائرة البلديات والنقل في تطوير آليات التخطيط والصيانة والتوسع في البنية التحتية للإمارة، كما يشمل التعاون تنفيذ مشاريع تجريبية، وإطلاق برامج تدريبية، وإجراء أبحاث مشتركة لاستكشاف سُبل توظيف تكنولوجيا الفضاء في تعزيز تخطيط المدن وإدارة البيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي 2025–2027، التي تستثمر 13 مليار درهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتطوير الخدمات العامة، وتواصل الإمارة، المصنّفة في المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر المدن الذكية الصادر عن معهد التنمية الإدارية «IMD» لعام 2025، ترسيخ مكانتها العالمية في مجالات الحوكمة القائمة على البيانات والنمو المستدام.

ومن جانبها، تُعزّز هذه الشراكة محفظة «سبيس 42» المتنامية في مجال المدن الذكية، والتي تشمل السحابة السيادية للتنقّل الأولى في دولة الإمارات، إضافة إلى تعاونها مع شركة «إي آند» لتطوير ونشر تقنيات «الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر»، بما يساهم في ربط المركبات والبنية التحتية والأفراد وجعل المدن أكثر أماناً وكفاءة.