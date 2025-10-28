البريد والشحن الأميركية تشطب 34 ألف وظيفة

أعلنت شركة البريد والشحن الأميركية «يونايتد بارسل سيرفيس» (UPS) نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، والتي تجاوزت توقعات «وول ستريت» بسهولة، وكشفت عن تفاصيل خطتها لتحسين الأداء، بما في ذلك تسريح نحو 34 ألف موظف.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 12% قبل افتتاح السوق اليوم الثلاثاء.

وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 1.31 مليار دولار، أي ما يعادل 1.55 دولارًا للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنةً بأرباح قدرها 1.99 مليار دولار أو 1.80 دولارًا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، بلغت أرباح السهم المعدلة 1.74 دولارًا.

وذكرت «يو.بي.إس» في إفصاح رسمي أنها شطبت نحو 34 ألف وظيفة وأغلقت العمليات اليومية في 93 مبنى مستأجر ومملوك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، في إطار خطة التحول التنظيمي التي تنفذها الشركة.

وأضافت أنها لا تزال تدرس إمكانية إغلاق مبانٍ إضافية ضمن عملية المراجعة الجارية لشبكتها التشغيلية.

وفي أبريل الماضي، كانت الشركة قد أعلنت نيتها شطب نحو 20 ألف وظيفة إضافية وإغلاق أكثر من 70 منشأة، وسط تراجع حاد في عدد الشحنات التي تنقلها لصالح شركة أمازون.

وفي ذلك الوقت، توقعت «يو.بي.إس» إغلاق 73 مبنى مستأجر ومملوك بحلول نهاية يونيو، مشيرةً إلى أنها تواصل مراجعة شبكتها وقد تحدد لاحقًا منشآت إضافية للإغلاق.