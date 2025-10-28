الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البريد والشحن الأميركية تشطب 34 ألف وظيفة

البريد والشحن الأميركية تشطب 34 ألف وظيفة
28 أكتوبر 2025 18:34

أعلنت شركة البريد والشحن الأميركية «يونايتد بارسل سيرفيس» (UPS) نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، والتي تجاوزت توقعات «وول ستريت» بسهولة، وكشفت عن تفاصيل خطتها لتحسين الأداء، بما في ذلك تسريح نحو 34 ألف موظف.
وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 12% قبل افتتاح السوق اليوم الثلاثاء.
وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 1.31 مليار دولار، أي ما يعادل 1.55 دولارًا للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنةً بأرباح قدرها 1.99 مليار دولار أو 1.80 دولارًا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، بلغت أرباح السهم المعدلة 1.74 دولارًا.
وذكرت «يو.بي.إس» في إفصاح رسمي أنها شطبت نحو 34 ألف وظيفة وأغلقت العمليات اليومية في 93 مبنى مستأجر ومملوك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، في إطار خطة التحول التنظيمي التي تنفذها الشركة.
وأضافت أنها لا تزال تدرس إمكانية إغلاق مبانٍ إضافية ضمن عملية المراجعة الجارية لشبكتها التشغيلية.
وفي أبريل الماضي، كانت الشركة قد أعلنت نيتها شطب نحو 20 ألف وظيفة إضافية وإغلاق أكثر من 70 منشأة، وسط تراجع حاد في عدد الشحنات التي تنقلها لصالح شركة أمازون.
وفي ذلك الوقت، توقعت «يو.بي.إس» إغلاق 73 مبنى مستأجر ومملوك بحلول نهاية يونيو، مشيرةً إلى أنها تواصل مراجعة شبكتها وقد تحدد لاحقًا منشآت إضافية للإغلاق.

أخبار ذات صلة
واشنطن تحض رعاياها على مغادرة مالي فوراً
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمحادثات سلام مع الحفاظ على أراضيها
المصدر: د ب أ
البريد
أميركا
الولايات المتحدة
وظائف
وول ستريت
أمازون
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©