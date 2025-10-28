316 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بنمو 49% خلال 9 أشهر



الشارقة (الاتحاد)

حقق البنك العربي المتحد صافي أرباح 316 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 212 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 49% على أساس سنوي.

وأوضح البنك أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 580 مليون درهم، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.14 درهم للسهم في الأشهر التسعة مقارنة بـ 0.10 درهم في نفس الفترة من عام 2024.

وتعكس الزيادة في صافي الأرباح نمواً كبيراً في إجمالي الموجودات في كل من القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي ودفتر الاستثمارات بالإضافة إلى نهج البنك المنضبط في إدارة المخاطر.

وقال البنك «إنه تم تعزيز حقوق الملكية ورأس المال في البنك العربي المتحد من خلال التنفيذ الناجح لإصدار حقوق الأولوية مما أدى إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 50% ليصل إلى 3.094 مليار درهم، وقد تم الاكتتاب في حقوق الأولوية بالكامل مما يعكس الثقة التي يتمتع بها مساهمونا ومستثمرونا في مستقبل البنك في المستقبل».

وبلغ إجمالي الموجودات 24.5 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2025 وهو ما يمثل نمواً بنسبة 22 % على أساس سنوي و14 % منذ بداية العام حتى تاريخه مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (+31% على أساس سنوي) وسجل الاستثمارات (+ 30% على أساس سنوي).

وأكمل البنك بنجاح زيادة رأس المال بقيمة 1.03 مليار درهم من خلال طرح حقوق أولوية خلال الربع والتي تم الاكتتاب فيها بالكامل مما عزز بشكل كبير مركز رأس المال مما أدى إلى تعزيز نسبة الأسهم العادية من الدرجة الأولى (CET1) إلى 18.5% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 22.8 %.

ولا يزال ملف السيولة في البنك العربي المتحد قوياً للغاية كما يتضح من نسبة السلف إلى الموارد المستقرة بنسبة 81% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 14% وكلاهما أعلى بكثير من العتبات التنظيمية.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:«يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة التنفيذ الدؤوب لخططنا بما يتماشى مع إستراتيجيتنا للنمو وفعالية أجندة التحول لدينا ويسلط النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول الضوء على استمرار زخم الأعمال القوي إلى جانب إدارة المخاطر والنفقات الحكيمة وما زلنا نركز على تحقيق النمو المستدام والقيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا وشركائنا ومجتمعنا».