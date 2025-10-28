1.07 مليار درهم إيرادات «إي إس جي ستاليونز - الإمارات» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز- الإمارات" وهي مجموعة رائدة تنشط في قطاعات تمتد من حلول القوى العاملة، التطوير العقاري، والتصميم الداخلي والتصنيع، إلى الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية، والتابعة للشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، محققة إيرادات بلغت 1.07 مليار درهم بارتفاع قدره 19% على أساس سنوي، وأرباح تشغيلية قبل الضرائب بلغت 208.8 مليون درهم بنمو 38%، ويعكس هذا الأداء استمرار النمو القوي عبر القطاعات الأساسية للمجموعة وكفاءة التنفيذ التشغيلي.

وارتفع صافي ربح المجموعة خلال الفترة بنسبة 15% ليصل إلى 188 مليون درهم، مدفوعاً بنجاح استراتيجيتها في تنويع الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، كما عززت المجموعة متانتها المالية بارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% لتصل إلى 2.77 مليار درهم، ونمو الأصول بنسبة 7% لتصل إلى 3.93 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، مما يدعم قدرتها على مواصلة النمو والتوسع المستدام.

وجاء النمو خلال الفترة مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع حلول القوى العاملة والإسكان وقطاع التطوير والخدمات العقارية، مدعوماً بالاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة للمجموعة وكفاءتها التشغيلية عبر مختلف أنشطتها، وشهدت الفترة إطلاق مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز»الفاخر، والذي تم تطويره من خلال رويال للتطوير القابضة ذراع المجموعة في قطاع التطوير والخدمات العقارية بالشراكة مع شركة ساس العقارية، وهو مشروع عزز زخم النمو في قطاع التطوير العقاري للمجموعة، وساهم في ترسيخ مكانتها في السوق.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تعكس نتائج الربع الثالث استمرارية النمو القوي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وقدرتنا على تحقيق أداء مستدام. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الاستثمارات بما يحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا».

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس الأداء المالي خلال هذا الربع فعالية نموذج أعمالنا المتنوع وكفاءة فرقنا في تحقيق نتائج ملموسة. سجلنا نمواً مزدوج الأرقام في الإيرادات والأرباح التشغيلية بفضل الإدارة المالية المنضبطة والتوسع المتوازن في قطاعاتنا الرئيسية. سنواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة».

تؤكد مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات التزامها بمواصلة تعزيز أدائها المالي والتشغيلي، وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية، وتوسيع حضورها في القطاعات الواعدة، بما يعزز مكانتها كشركة إماراتية رائدة ومتنوعة الأنشطة تركز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.