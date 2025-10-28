«مطاحن العين» وشريكها «EIH» يتعاونان مع «أبوظبي للاستثمار» لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع التزامات دولة الإمارات بسياسة الأمن الغذائي، أعلنت شركة «مطاحن العين» وشريكها «إثمار الدولية القابضة - EIH» عن تعاونهما مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منشأة متطورة في إمارة أبوظبي. وتتشارك الشركتان التزاماً راسخاً بدعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتعزيز الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد لإنتاج ومعالجة الأغذية المستدامة.

وستسهم المنشأة الجديدة في توسيع نطاق العمليات التجارية لشركة مطاحن العين في أبوظبي، مما سيؤدي إلى زيادة مباشرة في القدرات الوطنية في مجال صناعة الأغذية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

تقود هذه المبادرة شركة إثمار الدولية القابضة وهي شركة استثمار في أبوظبي تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات متعددة.

تركز الشركة على تنفيذ استثمارات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤيتها الوطنية بعيدة المدى للازدهار الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الطموح المشترك لجميع الأطراف في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كدولة رائدة في مجال الابتكار الغذائي، القائم على الاكتفاء الذاتي والاستدامة طويلة الأمد، والمساهمة في بناء منظومة غذائية مرنة وتنافسية ومستدامة تخدم دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.