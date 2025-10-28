الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مطاحن العين» وشريكها «EIH» يتعاونان مع «أبوظبي للاستثمار» لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

«مطاحن العين» وشريكها «EIH» يتعاونان مع «أبوظبي للاستثمار» لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات
28 أكتوبر 2025 21:48

أبوظبي (الاتحاد)
 انسجاماً مع التزامات دولة الإمارات بسياسة الأمن الغذائي، أعلنت شركة «مطاحن العين» وشريكها «إثمار الدولية القابضة - EIH» عن تعاونهما مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منشأة متطورة في إمارة أبوظبي. وتتشارك الشركتان التزاماً راسخاً بدعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتعزيز الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد لإنتاج ومعالجة الأغذية المستدامة.
وستسهم المنشأة الجديدة في توسيع نطاق العمليات التجارية لشركة مطاحن العين في أبوظبي، مما سيؤدي إلى زيادة مباشرة في القدرات الوطنية في مجال صناعة الأغذية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
تقود هذه المبادرة شركة إثمار الدولية القابضة وهي شركة استثمار في أبوظبي تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات متعددة.
 تركز الشركة على تنفيذ استثمارات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤيتها الوطنية بعيدة المدى للازدهار الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الطموح المشترك لجميع الأطراف في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كدولة رائدة في مجال الابتكار الغذائي، القائم على الاكتفاء الذاتي والاستدامة طويلة الأمد، والمساهمة في بناء منظومة غذائية مرنة وتنافسية ومستدامة تخدم دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©