«ميرال»: برامج التوطين استقطبت 2000 إماراتي منذ تأسيسها

شهدت برامج «ميرال» للتوطين انضمام أكثر من 2000 إماراتي منذ تأسيس تلك البرامج، منهم نحو ألف إماراتي توظفوا في «ميرال»، في وقت يوجد فيه اليوم أكثر من 150 مواطناً في مواقع قيادية ضمن الكوادر في جزيرتي «ياس» و«السعديات»، الأمر الذي يدعم تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي 2030، بحسب مسؤولين في «ميرال».

ويأتي ذلك خلال ملتقى تنمية المواهب والثقافة المؤسسية 2025، الذي انطلق أمس بتنظيم من «ميرال» تحت شعار «تمكين التجارب التي تتمحور حول الموظفين»، الذي جمع نخبة من القادة التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية من مختلف القطاعات، لمناقشة مستقبل بيئات العمل في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» في جلسة حوارية خلال الملتقى: «نفخر باستقطاب جميع المواهب في القطاع السياحي، ونسعى باستمرار إلى استقطاب المواهب الإماراتية وتدريبها عبر برامج التوطين لدينا تماشياً مع النمو السياحي الذي تشهده الإمارات في مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الراهن ونمو المساهمة للأعوام المقبلة، الأمر الذي ينعكس على نمو عدد الوظائف السياحية في الإمارات.

وأشار «نفتخر بوجود 5 مدراء عامين إماراتيين لوجهاتنا السياحية والثقافية ونستمر في استقطاب الإماراتيين في برامجنا التي تقدم الفرص لاكتساب الخبرة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في القطاع السياحي ومختلف القطاعات».

وأشار الزعابي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الموارد البشرية اليوم، حيث يسهم في تطوير أساليب استقطاب وتنمية وتحفيز الكفاءات، ومع تسارع وتيرة التطورات العالمية، بات دور الموارد البشرية أكثر استراتيجية وأهمية من أي وقت مضى، ليشكّل محوراً رئيسياً في رؤية ونمو كل مؤسسة.

وقالت مريم المشرخ، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في «ميرال» في تصريحات صحفية أمس على هامش الملتقى، أن برامج «ميرال» للتوطين تتمثل في برنامج «مهاراتي» الذي انطلق في 2021 وتم توظيف أكثر من 140 إماراتياً من خلال هذا البرنامج، الذي يستهدف الإماراتيين الخريجين الذين ليس لديهم خبرات عملية، وبالتالي يتم تطوير مواهبهم ومهاراتهم واكتساب الخبرة العملية لمدة سنتين، ما يدعم حصولهم على وظائف سواء في «ميرال» أو غيرها من الجهات.

وأضافت: أكثر من 95% من الذين انضموا إلى برنامج «مهاراتي» حصلوا على وظائف داخل أو خارج «ميرال».

وأشارت المشرخ إلى البرنامج الثاني، وهو برنامج السفير الذي بدأ في 2016، والهدف منه زيادة عدد الإماراتيين في المدن الترفيهية، وانعكس نجاح البرنامج على زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيين العاملين في المدن الترفيهية في وظائف متعددة، منها تجربة الزوار والعمليات وغيرها.

وبالنسبة إلى البرنامج الثالث قالت المشرخ: «برنامج قادة المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإماراتية من الخريجين ليصبحوا قادة المستقبل، من خلال تدريبهم وتعيينهم كمساعدي مدراء لمدة عام ونصف العام حتى يحصلوا على وظائف قيادية عند نجاحهم بالبرنامج».

