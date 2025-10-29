النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر بالسوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً بما يعادل 0.31 بالمئة لتسجل 64.60 دولار للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 60.33 دولار.



وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.