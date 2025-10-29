الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
29 أكتوبر 2025 07:27

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر بالسوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً بما يعادل 0.31 بالمئة لتسجل 64.60 دولار للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 60.33 دولار.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.

المصدر: وكالات
