الذهب ينتعش مدعوماً بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب

صعد الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3977.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 47.36 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1593 دولار، وكسب البلاديوم 1.7 بالمئة مسجلا 1417.22 دولار.