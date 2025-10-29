الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الأسهم اليابانية ترتفع لمستوى قياسي مع التفاؤل بالذكاء الاصطناعي

الأسهم اليابانية ترتفع لمستوى قياسي مع التفاؤل بالذكاء الاصطناعي
29 أكتوبر 2025 09:53

 صعد المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل بالأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت أمس الثلاثاء.

وقفز نيكي 1.3 بالمئة إلى 50867.58 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03 بالمئة.
وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة عند مستويات قياسية مرتفعة بعد أن قالت شركة إنفيديا للرقائق الالكترونية إنها ستبني أجهزة كمبيوتر عملاقة للذكاء الاصطناعي لوزارة الطاقة الأميركية.

وصعدت أسهم شركة "مايكروسوفت" أيضاً بعد أن توصلت الشركة إلى صفقة تسمح بإعادة هيكلة "أوبن أيه.آي" إلى شركة منفعة عامة مع منح مايكروسوفت حصة قدرها 27 بالمئة في الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي).

وكان أكبر الرابحين في نيكي هو سهم شركة أدفانتيست، صاحب الوزن الثقيل في قطاع الرقائق، والذي ارتفع بنسبة 15.5 بالمئة، أعقبه سهم ليزرتك الذي قفز بنسبة 5.9 بالمئة.

المصدر: وكالات
اليابان
الذكاء الاصطناعي
