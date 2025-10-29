الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«راكز» تعرّف عملاءها على استراتيجيات التسويق عبر المؤثرين

«راكز» تعرّف عملاءها على استراتيجيات التسويق عبر المؤثرين
29 أكتوبر 2025 15:36

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جلسة تدريبية في مركز كومباس للأعمال تناولت أفضل الممارسات في توظيف التسويق من خلال المؤثرين، لتنمية المبيعات وتحويل التفاعل على منصّات التواصل الاجتماعي إلى نتائج تجارية قابلة للقياس.
وهدفت الجلسة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير حضور رقمي فعال، يسهم في تعزيز أرباحهم واستدامة مشاريعهم.قدّم الجلسة محمد فتال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ألفان»، استعرض خلالها التطور المتسارع لدور المؤثرين في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وترسيخ الثقة وجذب العملاء، كما شارك فتال خبراته العملية من خلال شبكة «ألفان»، مسلطاً الضوء على آليات اختيار الشريك المؤثر الأنسب، وصناعة المحتوى المؤثر، وقياس العائد الحقيقي من الحملات الرقمية.
وتعرّف المشاركون على كيفية اختيار الشراكات المؤثرة المناسبة استناداً إلى ملاءمة الجمهور وجودة التفاعل بدلاً من عدد المتابعين، بجانب تطوير محتوى مخصص لكل منصة رقمية وتصميم استراتيجيات فعّالة وملائمة لميزانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة.كما أتاحت الجلسة للمشاركين أدوات عملية لقياس الأثر التجاري الحقيقي للحملات بما يتجاوز المؤشرات السطحية، مدعومة بدراسات حالة أبرزت كيف يمكن للشراكات المستدامة مع صناع المحتوى والموجزات التوجيهية الدقيقة تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وتحويل التفاعل الرقمي إلى مبيعات ملموسة.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن «راكز» تسعى إلى تمكين مجتمع أعمالها من تبني أدوات تسويقية حديثة تواكب تطورات المشهد الرقمي، ويعد التسويق عبر المؤثرين اليوم أحد أبرز محركات النمو للشركات، لا سيما في قطاع المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتندرج الجلسة ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها «راكز»، لتزويد مجتمع أعمالها ببرامج تدريبية وفرص للتواصل المهني، تعالج التحديات العملية، وتواكب الاتجاهات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

