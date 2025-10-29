منتدى «دبي للأعمال - الولايات المتحدة» ينطلق 12 نوفمبر



دبي (الاتحاد)

كشفت غرف دبي عن أجندة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأميركية الذي تنظمه بمدينة نيويورك في 12 نوفمبر المقبل تحت شعار «فرص تحفّز النمو المشترك».

وتتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأّس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد غرف دبي للمنتدى، حيث يهدف الحدث لاستقطاب الشركات الأميركية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأميركيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية.

ويركّز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأميركي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخّر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفّرها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: تتبنى دبي رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على ترسيخ مكانتها كمركز محوري في منظومة الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة، ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها إحدى أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأميركي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة، التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة.

وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.