اقتصاد

المختبر المعياري الثانوي بـ«الرقابة النووية» ينضم إلى اللجنة الاستشارية الدولية للإشعاع المؤين

29 أكتوبر 2025 17:04


أبوظبي (الاتحاد)
انضم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى اللجنة الاستشارية للإشعاع المؤين التابعة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس- الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية للقياسات في مجال الإشعاع المؤين.
يُعد المختبر جزءاً محورياً من البنية التحتية لقياس الجرعات في دولة الإمارات، حيث يقوم بمعايرة الأجهزة المستخدمة في مجالات الرعاية الصحية والصناعة والقطاع النووي، ويسهم في ضمان الالتزام بلوائح الوقاية من الإشعاع الصادرة عن الهيئة، وتحقيق أعلى مستويات الدقة وفقاً للمعايير الدولية. 
يعد هذا الإعلان إنجازاً رائداً يجعله أول مختبر في منطقة الخليج العربي يحصل على هذه العضوية المرموقة، ما يعكس الثقة الدولية بالكفاءة الفنية للمختبر في دولة الإمارات ودوره الفاعل في تطوير المعايير العالمية للقياس. 
ويواصل المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات الريادة على المستوى الإقليمي من خلال رئاسته للجنة الفنية للإشعاع المؤين في منظمة القياس الخليجية، ويعمل على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود وبناء القدرات الفنية بين مؤسسات القياس في دول الخليج. 
وتُسهم هذه الإنجازات في تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن مؤشر البنية التحتية للجودة من أجل التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بهذه المعايير العالمية. 
جدير بالذكر أن المختبر، الذي تم افتتاحه رسمياً عام 2018، يقدم خدمات المعايرة لأجهزة قياس الإشعاع، ويساعد الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية والنووية على الامتثال للوائح الهيئة المتعلقة بحماية الجمهور والعاملين والبيئة.

