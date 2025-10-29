«الفجيرة للموارد الطبيعية» توقّع مذكرات تعاون مع مؤسسات عالمية

الفجيرة (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عدداً من مذكرات التعاون والشراكة مع نخبةٍ من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والشركات المتخصّصة، من بينها جامعة أكسفورد، ومركز استشارات علوم الأرض، وشركة «فيستا درون»، وشركة «ResinStone».

وتهدف المذكرات التي وقّعت على هامش فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين، إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات البحث والابتكار وتطوير تقنيات الاستشعار عن بُعد والطائرات من دون طيار، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم المشاريع المشتركة في إدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية.

وأكّد المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن هذا الحدث العالمي يمثّل امتداداً لمسيرة نجاح متواصلة على مدى عشر سنوات، أسهمت في ترسيخ مكانة الفجيرة كمحطة رئيسية للتعاون الدولي في مجال التعدين والاستدامة، مشيراً إلى أن الدورة العاشرة شهدت نقلة نوعية في حجم المشاركة، والمحتوى العلمي، وتوسّع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات بحثية وجامعات عالمية.

وقال إن المؤتمر يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسارات الابتكار والتحوّل المستدام في القطاعات الحيوية، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات الدولية، وتبنّي أحدث الممارسات البيئية والتقنية، بما يسهم في تطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071.