اقتصاد

«كهرباء دبي» تكرِّم شركاءها الاستراتيجيين

«كهرباء دبي» تكرِّم شركاءها الاستراتيجيين
29 أكتوبر 2025 17:27

دبي (الاتحاد)
احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بشركائها الاستراتيجيين، تقديراً لمساهماتهم الفاعلة في دعم نجاحات الهيئة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة والاستدامة والابتكار.
وخلال الحفل، كرَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلاًّ من منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، وخوان فرييل، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات، وخالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم تكريم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ونادي دبي لأصحاب الهمم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والاتحاد للماء والكهرباء، شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، ودبي القابضة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جنرال إلكتريك، مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومايكروسوفت «إس إيه بي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وأكوا باور، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شركاء الهيئة الاستراتيجيين يشكّلون ركناً أساسياً من منظومة نجاحاتها، ويُسهمون في تحقيق رؤية الهيئة الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

