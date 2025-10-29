الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلات بين رأس الخيمة وايكاترينبرج في روسيا

«العربية للطيران» تطلق رحلات بين رأس الخيمة وايكاترينبرج في روسيا
29 أكتوبر 2025 17:28

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت «العربية للطيران»، عن بدء رحلتها الأسبوعية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة ايكاترينبرج في روسيا، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسعدنا إضافة ايكاترينبرج إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من رأس الخيمة، ما يعكس التزامنا المستمر بتوفير خيارات سفر أوسع لعملائنا وتقديم تجربة مريحة وقيمة، كما تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين دولة الإمارات وروسيا.
وبالإضافة إلى الخدمة الجديدة إلى ايكاترينبرج، تُسيّر «العربية للطيران» رحلات منتظمة ومباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو، مما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات والمرونة للسفر بين البلدين سواء بغرض العمل أو السياحة.
ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321.

