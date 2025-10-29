الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب أفريقيا وزامبيا وألبانيا



أبوظبي (الاتحاد)



التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، ومعالي رودني سيكومبا، وزير السياحة في زامبيا، ومعالي بلندي غونجيا، وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، في 3 اجتماعات منفصلة؛ بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال السياحة المستدامة.

جاء ذلك على هامش قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، التي عُقدت في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «بناء جسور من أجل النمو الـمستدام»، وشهدت مشاركة واسعة ضمت أكثر من 350 شخصاً من القادة والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات و53 دولة أفريقية.

واستعرض معالي ابن طوق خلال لقاءاته الثلاثة «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» في دولة الإمارات، ودورها البارز في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت مستهدفات وطنية طموحة، تضمنت رفع مكانة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق، مع معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، آخر المستجدات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً، وآليات تمكينه من النمو المستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في الأنشطة السياحية، وإمكانية بناء شراكات جديدة تدعم التجارب السياحية للزوار، وكذلك مستقبل استدامة القطاع السياحي في البلدين خلال الفترة القادمة، لاسيما أن عدد السياح من جنوب أفريقيا لدولة الإمارات وصل إلى أكثر من 178.767 سائحاً في عام 2024، وبلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين نحو 55 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في الدولتين.

وناقش الطرفان آليات تعزيز الاستفادة من «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي»، بما يساهم في دعم الاستثمارات السياحية المتبادلة بين البلدين، وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية السياحية، بما يخدم رؤية كل من الإمارات وجنوب أفريقيا في هذا المجال الحيوي.

إضافة إلى ذلك، اجتمع معالي عبدالله بن طوق مع معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة في زامبيا، لبحث آليات تعزيز استفادة مجتمع الأعمال الإماراتي والزامبي من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بالبلدين؛ بهدف توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز حركة السياحة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي.

وأكد الطرفان، خلال اجتماعهما، ضرورة المضي قدماً لمواصلة البناء على الخطوات المحققة في المجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

كما عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً آخر مع معالي بلندي غونجيا، وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، لمناقشة دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والألباني، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية، وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.