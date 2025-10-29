الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

القمة العالمية لمستقبل الضيافة تكرم رواد التميز والابتكار في القطاع بجوائزها

القمة العالمية لمستقبل الضيافة تكرم رواد التميز والابتكار في القطاع بجوائزها
29 أكتوبر 2025 18:51

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025» عن تكريم نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعي الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بجوائز القمة التي تضم أربع فئات تسلط الضوء على الأسماء البارزة التي كان لها مساهمة مؤثرة في مسيرة تطور هذا القطاع المهم.
وفاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، عبدالله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى «مجموعة أرينكو».
وقدّم الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.
وفازت لورا إغلتون، المدير العام لفندق إنديغو دبي داون تاون بجائزة القائد المؤثر التي تعد مبادرة مخصّصة لتكريم القيادات النسائية التي تُسهم في تشكيل مستقبل قطاع الضيافة عبر أدوار فاعلة ومؤثرة.
وتولت عملية التحكيم في الجائزة مايا زيادة، رئيسة قسم التطوير للفئات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في أكور بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
فيما فازت بجائزة القائد المستقبلي، فيرونيكا أستانا، المديرة العامة لشركة ميني ماكس للضيافة وهي الجائزة التي تقام بالشراكة مع كلية EHL لإدارة أعمال الضيافة، تقديراً للشباب الذين يتركون أثراً واضحاً في قطاع الضيافة العالمي أو داخل مؤسساتهم في سن مبكرة، ويغدون نموذجاً يُحتذى به بين أقرانهم وزملائهم في القطاع.
وتألفت لجنة التحكيم من الدكتور أخيم شميت، عميد كلية إدارة الأعمال الفندقية في EHL؛ وستيفان حدّاد من قسم التمويل المؤسسي والتعليم العالي في EHL؛ وجوناثان وُرْسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ذا بِينش».
وفاز فادي العسيري، المدير الأول للتعليم وبناء القدرات، شركة ريد سي جلوبال بجائزة القيادة.

